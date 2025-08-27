ΗΠΑ: Λογοκρισία από το HHS για τους ΛΟΑΤΚΙ- Ζήτησε από 46 Πολιτείες να αφαιρέσουν τις αναφορές για την ιδεολογία του φύλου αλλιώς κόβουν τη χρηματοδότηση

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) ζήτησε χθες από 46 πολιτείες και άλλες περιοχές να αφαιρέσουν όλες τις αναφορές στην «ιδεολογία του φύλου» από ένα ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει εκπαίδευση για τη σεξουαλική υγεία, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν εκατομμύρια από τη χρηματοδότηση.

Η απόφαση έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από την Κοινωνία των Πολιτών – Active Citizens Fund (ACF) που υπερασπίζεται τα δικαιώματα και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. «Η λογοκρισία έρχεται», δήλωσε ο Άντριου Γκράντισον, αναπληρωτής γραμματέας στο ACF, σύμφωνα με το Reuters.

Αναλυτικά η οδηγία, η οποία εκδόθηκε μέσω της Διοίκησης για τα Παιδιά και τις Οικογένειες του οργανισμού, δίνει στις πολιτείες και τις περιοχές 60 ημέρες για να αναθεωρήσουν το υλικό που χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικής Ευθύνης.

Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους νέους σχετικά με την αποχή και την αντισύλληψη για την πρόληψη της εγκυμοσύνης και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά που είναι άστεγα ή ζουν σε ανάδοχες οικογένειες ή σε περιοχές με υψηλά ποσοστά γεννήσεων εφήβων.

Οι πολιτείες και τα εδάφη περιλαμβάνουν την Αλαμπάμα, τη Μασαχουσέτη, τη Νέα Υόρκη, το Πουέρτο Ρίκο, το Γκουάμ και την Ουάσινγκτον, DC

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το HHS ( Health and Human Services) τερμάτισε την ομοσπονδιακή επιχορήγηση PREP (προφύλαξη πριν την έκθεση για τον HIV τον ιό του AIDS) της Καλιφόρνια, επικαλούμενο την άρνηση της πολιτείας να αφαιρέσει την «ριζοσπαστική ιδεολογία του φύλου» από τα προγράμματα σπουδών της.

Το καταστατικό του PREP «δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στην ιδεολογία των φύλων, η οποία είναι… άσχετη με τη διδασκαλία της αποχής και της αντισύλληψης», ανέφερε το ACF στην επιστολή του προς την Καλιφόρνια.

Η μη συμμόρφωση με την οδηγία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρόμοιες ενέργειες επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή της λήξης της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης PREP, δήλωσε το HHS την Τρίτη.

Συνολικά, οι 46 πολιτείες και άλλες περιοχές έχουν περίπου 81 εκατομμύρια δολάρια σε υπόλοιπα κεφάλαια.

«Το HHS βασίζεται έντονα στην προκατάληψη αντί για την επιστήμη. Η απλή αλήθεια είναι ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τοπικά προγράμματα που τη βοηθούν να είναι υγιής και να πετύχει», δήλωσε εκπρόσωπος του GLAAD, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού υπεράσπισης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Σημειώνεται ότι σε μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε στα τρανς άτομα να υπηρετούν στον στρατό, απαγόρευσε στα τρανς κορίτσια και γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα και διέταξε τον τερματισμό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για σχολικά προγράμματα που περιλαμβάνουν «ιδεολογία φύλου».

Πηγή: www.reuters.com

