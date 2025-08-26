Κέντρο Υγείας Αίγινας: Τι απαντούν οι εργαζόμενοι στον υπουργό  Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για το θάνατο της 70χρονης

Την «προκλητική και αδικαιολόγητη στοχοποίηση των εργαζομένων οδηγών ασθενοφόρου» από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για το θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας σε παραλία της Αίγινας, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ) του νησιού σε επιστολή τους. Μάλιστα οι υγειονομικοί του Κ.Υ χαρακτηρίζουν τις εξηγήσεις που έδωσε με ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης στο X., ως ένα ακόμα δείγμα επικοινωνιακής παραπλάνησης.

«Η προκλητική και αδικαιολόγητη στοχοποίηση των συναδέλφων μας οδηγών ασθενοφόρου από τον Υπουργό Υγείας, μετά το τραγικό συμβάν στην Αγ. Μαρίνα, είναι ένα ακόμα δείγμα της τακτικής που ακολουθεί ο κύριος Γεωργιάδης, της αντιστροφής της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής παραπλάνησης» αναφέρουν συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι και συνεχίζουν:

«Μετά από αμέτρητες μέρες εθελοντικής, μη αμειβόμενης εργασίας, της καθημερινής υπέρβασης των ορίων αντοχής τους, της σώρευσης κανονικών αδειών ετών που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα, οι συνάδελφοι απειλούνται ευθέως από τον Υπουργό Υγείας, ενώ ΑΠΑΝΤΕΣ γνωρίζουν εδώ και μήνες την πραγματικότητα του Κέντρου Υγείας Αίγινας, την υποστελέχωση σε οδηγούς ασθενοφόρου, καθώς και σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το θέμα έχει αναδειχθεί μέσω επίσημων εγγράφων τα οποία έχουν κατατεθεί προς τη 2η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, μέσω παρεμβάσεων της κοινωνίας της Αίγινας, τοποθετήσεων της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ, καθώς και μέσω δημοσιευμάτων στον τύπο.

Καμία φωνή αγωνίας και κινητοποίησης μέχρι σήμερα δεν εισακούστηκε από την ηγεσία του υπουργείου υγείας, κανένα αίτημα στελέχωσης δεν απαντήθηκε, με συνέπεια το Κέντρο Υγείας να λειτουργεί με ακάλυπτες βάρδιες οδηγών ασθενοφόρου, πλέον και νοσηλευτών και την αδυναμία κάλυψης των εφημεριών από ιατρικό προσωπικό».

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς του Κ.Υ της Αίγινας το νόμιμο ρεπό, η ανάπαυση, είναι κεκτημένα δικαιώματα: «Εκτός αν ο Υπουργός θεωρεί ότι μπορούν να καλυφθούν όλες οι βάρδιες του μήνα, δηλαδή 3 8ωρα την ημέρα για 30 μέρες από 3 οδηγούς κάθε μήνα!» λένε χωρίς να κρύβουν την ειρωνεία, αλλά και την απογοήτευση τους, από τις σκληρές συνθήκες εργασίας στο ΕΣΥ.

«Είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι δεν καλύπτονται όλες τις βάρδιες. Η δουλειά μας είναι από μόνη της μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 24 ώρες το 24ωρο. Στο συγκεκριμένο συμβάν δεν υπήρξε καμία εντολή εσπευσμένης παρουσίας λόγω κατάστασης κρίσης. Δεν μπορεί να αφήνονται υπόνοιες ότι ευθύνονται συνάδελφοι που είχαν νόμιμο ρεπό!

Η υπέρβαση και η συνέπεια με την οποία εργάζονται οι συνάδελφοί οδηγοί, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό, μεταφράζεται ως φιλότιμο σε αμέτρητες περιπτώσεις. Ο Υπουργός Υγείας και οι θεσμικά υπεύθυνοι της στελέχωσης του Κέντρου Υγείας οφείλουν να φροντίσουν για την κάλυψη των κενών θέσεων και να αφήσουν κατά μέρους τα επικοινωνιακά παιχνίδια.» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους την οποία υπογράφουν οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες του ΚΥ Αίγινας:

Χρύσα Δεληγιάννη, Παιδίατρος Επιμ. Α’

Όλγα Λιούλιου, ΤΕ Νοσηλεύτρια

Λένα Κουτσούμπα, ΔΕ βοηθός Νοσηλευτικής

Δήμητρα Δεδεμάδη, ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό

Δημήτρης Ζερμπίνος, Οδηγός Ασθενοφόρου

Ελένη Τζίτζη, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Εύα Σημαντήρα, υπό συνταξιοδότηση ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτικής

Νίκος Νάνι, Γενικός Ιατρός, Επιμ. Β’

Ανθή Λαλαούνη, ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτικής

Σβετλάνα Λεονίδη, Γενική Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ

Φλώρα Βοστιτσάνου, ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτικής

Στέλιος Θεριανός, Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Χρήστος Κούλα, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου

Κατερίνα Ντάνου, Επισκέπτρια Υγείας

Ανθή Μαρμαρινού, ΤΕ Νοσηλευτικής

Σταυρούλα Μαρίνη, Επισκέπτρια Υγείας

Μεταξία Πιτσιλού, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Ελένη Βλάχου, ΔΕ Διοκητικό Προσωπικό

Φιλιώ Λυκούρη, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας».

