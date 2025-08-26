Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

Το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα του σαρκοφάγου παρασίτου «σκουλήκι του Νέου Κόσμου » εντοπίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Η υπόθεση, η οποία αφορούσε ένα άτομο που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Ελ Σαλβαδόρ, επιβεβαιώθηκε ως screwworm από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και το Υπουργείο Υγείας του Μέριλαντ στις 4 Αυγούστου.

Το Υπουργείο Υγείας του Μέριλαντ δήλωσε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ότι ο κάτοικος έχει αναρρώσει «από τη μόλυνση και η έρευνα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης σε άλλα άτομα ή ζώα».

«Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό σε άνθρωπο, από σκουλήκι του Νέου Κόσμου (παρασιτική προσβολή από προνύμφες μυγών) που σχετίζεται με ταξίδια και εντοπίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από χώρα που έχει πληγεί από την επιδημία», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του HHS, Emily G. Hilliard.

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτήν την εισαγωγή είναι πολύ χαμηλός», είπε.

Το παράσιτο – η προνύμφη της μύγας του Νέου Κόσμου – μπορεί να καταστρέψει κοπάδια βοοειδών και είναι διαδεδομένο σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού. Μπορεί να καταστρέψει την άγρια ζωή, ακόμη και να σκοτώσει κατοικίδια.

Υπήρξαν σοβαρές επιδημίες τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 στην Κεντρική Αμερική και η νόσος εξαλείφθηκε με μεγάλο κόστος, μόνο και μόνο για να επιστρέψει τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Λ. Ρόλινς ταξίδεψε στο Τέξας για να ανακοινώσει ένα πενταμερές σχέδιο για την καταπολέμηση του σκουληκιού στις 15 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σχέδια για την αναπαραγωγή δισεκατομμυρίων στείρων μυγών και την απόρριψή τους από τον αέρα πάνω από το νότιο Τέξας και το Μεξικό με την ελπίδα να

σταματήσει η εξάπλωση του παρασίτου.

Οι στειρωμένες αρσενικές μύγες ζευγαρώνουν με τις θηλυκές, αλλά τα αυγά δεν εκκολάπτονται. Τελικά, ο πληθυσμός μειώνεται και εξαφανίζεται.

Η τεχνική λειτούργησε τη δεκαετία του 1960, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν την τελευταία έξαρση του ιού της γρίπης.

Και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενδέχεται να αντιμετωπίσει εκκλήσεις για επιτάχυνση του έργου της: Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο , το σχέδιο αποστείρωσης δεν επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία για «δύο έως τρία χρόνια».

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, σχολιάζοντας το ομοσπονδιακό κυβερνητικό σχέδιο, δήλωσε ότι η αγροτική βιομηχανία της πολιτείας, με τα 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας της, αξίζει 867 δισεκατομμύρια δολάρια. «Όλα αυτά διατρέχουν κίνδυνο λόγω του ιού του Νέου Κόσμου», είπε.

Μια έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας πέρυσι εκτίμησε ότι ένα ξέσπασμα ιού screwworm θα μπορούσε να κοστίσει στο Τέξας τουλάχιστον 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε θανάτους ζώων, κόστος

εργασίας και φαρμακευτική αγωγή.

Οι μικρές παρασιτικές μύγες – επίσης γνωστές ως Cochliomyia hominivorax – έχουν ένα φαινόμενο που είναι τεράστιο και καταστροφικό, αλλά μεμονωμένα αρκετά αηδιαστικό.

Τα θηλυκά μπορούν να γεννήσουν αυγά σε οποιοδήποτε θερμόαιμο ζώο, τα οποία στη συνέχεια εκκολάπτονται, απελευθερώνοντας εκατοντάδες προνύμφες σκουληκιών, οι οποίες ονομάζονται έτσι επειδή τα αιχμηρά στόματά τους και η δυνατότητα σκάψιμου που κάνουν συγκρίνεται με την κίνηση μιας βίδας.

Οι ανθρώπινες λοιμώξεις μπορεί να είναι θανατηφόρες, αλλά είναι σπάνιες και οι περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Το Υπουργείο Γεωργίας δήλωσε ότι τα σκουλήκια έχουν εισέλθει βόρεια στο Μεξικό από άλλα μέρη της Κεντρικής Αμερικής.

Η μύγα είναι ενδημική στην Κούβα, την Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία και ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής, ανέφερε.

Το Μεξικό ανέφερε ένα κρούσμα στο Ιξουατλάν ντε Μαδέρο της Βερακρούζ τον περασμένο μήνα, 370 μίλια από τα σύνορα με το Τέξας, ωθώντας τις Υπηρεσίες Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών να

σταματήσουν αμέσως το διασυνοριακό εμπόριο βοοειδών, μετά από παρόμοιες στάσεις τον Νοέμβριο και τον Μάιο.

Διαβάστε επίσης

Γαλλίδα διαβητική ξαναπαράγει ινσουλίνη με δικά της βλαστοκύτταρα

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ σήμερα είναι τρείς φορές καλύτερο από το παρελθόν – Ασήμαντα και αδιάφορα τα στοιχεία του Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ»

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ