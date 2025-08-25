Γαλλίδα διαβητική ξαναπαράγει ινσουλίνη με δικά της βλαστοκύτταρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για πρώτη φορά, μια νεαρή γυναίκα με διαβήτη τύπου 1 δεν χρειάζεται πια να κάνει ενέσεις ινσουλίνης. Ο οργανισμός της παράγει ξανά φυσικά την ορμόνη, χάρη σε μια επαναστατική μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από δικά της κύτταρα.
Η είδηση έρχεται από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από την ερευνητική ομάδα του γαλλικού ινστιτούτου PRIMHEALTH, σύμφωνα με το odiavitismou.gr, που πέτυχε κάτι πρωτοφανές: μετέτρεψαν κύτταρα από τον λιπώδη ιστό της ασθενούς σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και τα διαφοροποίησαν σε παγκρεατικά νησίδια – τα κύτταρα που φυσιολογικά παράγουν ινσουλίνη.
Τα νέα κύτταρα εμφυτεύτηκαν στον κοιλιακό μυ (και όχι στο πάγκρεας), τον Ιούνιο του 2023. Μέσα σε μόλις 75 ημέρες, η 25χρονη γυναίκα κατάφερε να σταματήσει εντελώς την εξωγενή ινσουλίνη.
Η ασθενής, που ζούσε με διαβήτη τύπου 1 για 12 χρόνια, εμφάνισε θεαματική βελτίωση:
Το πεπτίδιο C, ένδειξη παραγωγής φυσικής ινσουλίνης, εμφανίστηκε ξανά στον οργανισμό.
Το ποσοστό Time in Range (TIR), δηλαδή το διάστημα που η γλυκόζη της ήταν εντός στόχου, εκτοξεύτηκε από 43% σε πάνω από 98% σε λιγότερο από 6 μήνες.
Η HbA1c μειώθηκε από 7,6% σε 5,3%, χωρίς υπογλυκαιμίες.
Δεν υπήρξαν ανεπιθύμητες ενέργειες ή απόρριψη του μοσχεύματος.
Η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων δεν απαιτούσε απόλυτη συμβατότητα, γιατί τα κύτταρα προέρχονταν από τον ίδιο τον οργανισμό. Παρόλα αυτά, η ασθενής ήδη λάμβανε ανοσοκατασταλτική αγωγή λόγω άλλης μεταμόσχευσης, οπότε δεν έχει φανεί ακόμη αν απαιτείται ανοσοκαταστολή σε όλους.
Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πρώτη στον κόσμο με αποδεδειγμένη μακροχρόνια επιτυχία αυτής της τεχνικής. Αν τα ίδια αποτελέσματα επαναληφθούν σε ευρύτερη ομάδα ασθενών, ανοίγει ο δρόμος για μόνιμη απαλλαγή από την ινσουλίνη, χωρίς ανάγκη μεταμόσχευσης από δότες ή εξωτερικές συσκευές.
Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει μέσα στο 2025 να επεκτείνει τις δοκιμές σε 10 έως 20 ασθενείς, για να επιβεβαιώσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων.
Πηγή: odiavitismou.gr
