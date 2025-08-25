search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 16:25
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 15:13

Γαλλίδα διαβητική ξαναπαράγει ινσουλίνη με δικά της βλαστοκύτταρα

25.08.2025 15:13
diabetic_2508_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Για πρώτη φορά, μια νεαρή γυναίκα με διαβήτη τύπου 1 δεν χρειάζεται πια να κάνει ενέσεις ινσουλίνης. Ο οργανισμός της παράγει ξανά φυσικά την ορμόνη, χάρη σε μια επαναστατική μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από δικά της κύτταρα.

Η είδηση έρχεται από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από την ερευνητική ομάδα του γαλλικού ινστιτούτου PRIMHEALTH, σύμφωνα με το odiavitismou.gr, που πέτυχε κάτι πρωτοφανές: μετέτρεψαν κύτταρα από τον λιπώδη ιστό της ασθενούς σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και τα διαφοροποίησαν σε παγκρεατικά νησίδια – τα κύτταρα που φυσιολογικά παράγουν ινσουλίνη.

Τα νέα κύτταρα εμφυτεύτηκαν στον κοιλιακό μυ (και όχι στο πάγκρεας), τον Ιούνιο του 2023. Μέσα σε μόλις 75 ημέρες, η 25χρονη γυναίκα κατάφερε να σταματήσει εντελώς την εξωγενή ινσουλίνη.

Τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν

Η ασθενής, που ζούσε με διαβήτη τύπου 1 για 12 χρόνια, εμφάνισε θεαματική βελτίωση:

Το πεπτίδιο C, ένδειξη παραγωγής φυσικής ινσουλίνης, εμφανίστηκε ξανά στον οργανισμό.

Το ποσοστό Time in Range (TIR), δηλαδή το διάστημα που η γλυκόζη της ήταν εντός στόχου, εκτοξεύτηκε από 43% σε πάνω από 98% σε λιγότερο από 6 μήνες.

Η HbA1c μειώθηκε από 7,6% σε 5,3%, χωρίς υπογλυκαιμίες.

Δεν υπήρξαν ανεπιθύμητες ενέργειες ή απόρριψη του μοσχεύματος.

Η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων δεν απαιτούσε απόλυτη συμβατότητα, γιατί τα κύτταρα προέρχονταν από τον ίδιο τον οργανισμό. Παρόλα αυτά, η ασθενής ήδη λάμβανε ανοσοκατασταλτική αγωγή λόγω άλλης μεταμόσχευσης, οπότε δεν έχει φανεί ακόμη αν απαιτείται ανοσοκαταστολή σε όλους.

Νέα εποχή για τη θεραπεία του διαβήτη;

Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πρώτη στον κόσμο με αποδεδειγμένη μακροχρόνια επιτυχία αυτής της τεχνικής. Αν τα ίδια αποτελέσματα επαναληφθούν σε ευρύτερη ομάδα ασθενών, ανοίγει ο δρόμος για μόνιμη απαλλαγή από την ινσουλίνη, χωρίς ανάγκη μεταμόσχευσης από δότες ή εξωτερικές συσκευές.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει μέσα στο 2025 να επεκτείνει τις δοκιμές σε 10 έως 20 ασθενείς, για να επιβεβαιώσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων.

Πηγή: odiavitismou.gr

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ σήμερα είναι τρείς φορές καλύτερο από το παρελθόν – Ασήμαντα και αδιάφορα τα στοιχεία του Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ»

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις – αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vitamini-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε δυο συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένες ουσίες

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς για κυβέρνηση: «Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται-αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους»

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση καναλιών: Με φόρα παρέμεινε πρώτος ο Alpha την Παρασκευή (22/8)

woddy-allen
ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία… τα βάζει και με τον Γούντι Άλεν – Δείτε γιατί

doukas_2508_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοδιοικητικό μέτωπο ενόψει ΔΕΘ από τον Χάρη Δούκα – Το κάλεσμα σε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 16:24
vitamini-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε δυο συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένες ουσίες

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς για κυβέρνηση: «Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται-αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους»

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση καναλιών: Με φόρα παρέμεινε πρώτος ο Alpha την Παρασκευή (22/8)

1 / 3