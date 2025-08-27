Μάχη σώμα με σώμα στη Μονή Σινά: Επιχειρούν να εισβάλουν ξανά οι στασιαστές μοναχοί – Καταγγέλλουν ξυλοδαρμό από μπράβους – «Απειλείται η ζωή μου», λέει ο Δαμιανός (Video)

Στα… κόκκινα έχει ανεβεί η ένταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν από την αστυνομία το βράδυ συνεχίζουν να προσπαθούν να ξαναμπούν μέσα στο κτίριο τηςΜονής.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι πραξικοπηματίες μοναχοί αν και εκδιώχθηκαν, παρέμειναν έξω από τη Μονή και επιχειρούν ξανά να εισβάλουν μέσα σε αυτή. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας στην Αίγυπτο καθώς η κατάσταση είναι και πάλι έκρυθμη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι στασιαστές μοναχοί ενώ προσπαθούν να εισβάλουν, εξαπολύουν και απειλές κατά της ζωής του Δαμιανού, αλλά και για δικαστικές κινήσεις εναντίον του.

Ο ίδιος ο κ. Δαμιανός με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του είπε ότι αποκαταστάθηκε η κανονική τάξη στη Μονή Σινά με την εκδίωξη των στασιαστών. Ωστόσο απηύθυνε έκκληση προς τις κυβερνήσεις της Ελλάδας αλλά και της Αιγύπτου να βρεθούν στο πλευρό του γιατί όπως επισημαίνει «κινδυνεύει η ζωή του».

Αν και η αστυνομία βρίσκεται κοντά στη περιοχή ωστόσο, δεν επεμβαίνει, σύμφωνα με καταγγελίες, ενώ πηγές του δημοσιεύματος αναφέρουν πως «υπήρξαν παραινέσεις να γίνουν ξανά δεκτοί οι στασιαστές» στο εσωτερικό της μονής.

Η πλευρά των «στασιαστών»

Από την πλευρά τους, οι «στασιαστές» μοναχοί μέσω μιας ιστοσελίδας που εμφανίστηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο «Φίλοι Ι. Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά» ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν την δική τους εκδοχή.

Όπως αναφέρει το orthodoxia.info, σύμφωνα με την αφήγηση των μοναχών ο Ηγούμενος «εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στη Μονή Σινά μετά από πολύ καιρό ο παυθείς Αρχιεπίσκοπος πρώην Σιναίου Δαμιανός μαζί με καμμιά δεκαριά μπράβους και μπήκαν στο Μοναστήρι».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως οι «μπράβοι με οδηγό τον π. Ακάκιο, ο οποίος τους οδηγούσε από κελλί σε κελλί, διά της βίας έβγαλαν έναν έναν τους πατέρες έξω από τα κελλιά τους», προσθέτοντας ότι «σε όσα κελιά δεν άνοιγαν οι πατέρες, οι καταληψίες έσπασαν την πόρτα και τους έβγαλαν διά της βίας έξω».

Επίσης, ισχυρίζοντα ότι δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, λέγοντας μάλιστα πως δεν πρόλαβαν να τον δουν. «Αυτά που αναφέρει ο δεσπότης στην χθεσινοβραδινή επιστολή του περί προπηλακισμών του από τους πατέρες είναι τεράστια ψεύδη, γιατί οι πατέρες ούτε καν τον είδαν. Εκείνος είχε καθίσει στο γραφείο του και παρακολουθούσε το δράμα» αναφέρουν.

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τραβήχτηκε σύμφωνα με τους ίδιους από κάποιον μοναχό «έξω από το κελλί του π. Αλεξίου, ο οποίος αντιστάθηκε όσο μπορούσε, αλλά δεν τα κατάφερε».

