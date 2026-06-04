Τι συμβαίνει με το αίμα;

Στις 18 Απριλίου 2026 μονάδα αίματος της ομάδας 0 «βαφτίστηκε» Α σε αιμοδοσία της χώρας. Το λάθος ευτυχώς εντοπίστηκε από το πληροφοριακό σύστημα e-Delphyn, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, (ΕΚΕΑ) που «τρέχει» το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας( ΕΔΥΤΕ), το οποίο ενεργοποίησε το μηχανισμό ελέγχου και απέτρεψε αυτό το αίμα να δοθεί σε ασθενή.

Ωστόσο η διερεύνηση του περιστατικού απέδειξε ότι το ίδιο λάθος με τον συγκεκριμένο αιμοδότη της ομάδας 0, είχε ξαναγίνει σε προηγουμένη αιμοδοσία το 2025 και τότε το αίμα του είχε καταγραφεί ως Α και δόθηκε σε ασθενή!

Ο ασθενής που είχε μονάδα αίματος Α θετικό και μεταγγίστηκε με το 0 θετικό, ήταν εξαιρετικά τυχερός και δεν πέθανε, γιατί το 0 θετικό μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χορηγηθεί σε λήπτες άλλων ομάδων με ΡΗ θετικό.

Στις 28 Μαΐου 2026, πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ), στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, ασθενείς κατέγραψαν περιπτώσεις όπου βασικά αντιγόνα φαινότυπου δεν εμφανίζοντας στη σήμανση των ασκών αίματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα.

Απλά το νέο σύστημα δεν τα έβλεπε σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ), που έδωσε χθες συνέντευξη Τύπους μαζί με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

«Τρέχουν» δυο παράλληλα πληροφοριακά συστήματά για το αίμα με επικίνδυνες συνέπειες

Όπως κατήγγειλαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΕΚΕΑ αλλά και των ασθενών, σήμερα «τρέχουν» δυο παράλληλα πληροφοριακά συστήματα αιμοδοσίας.

Το e-Delphyn, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας( ΕΔΥΤΕ), που εγκαταστάθηκε από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και ήδη λειτουργεί από το 2022 πιλοτικά σε έξι νοσοκομεία της Αττικής (Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», Γ.Ν Νίκαιας , Σωτήρια, Θριάσιο Αμαλία Φλέμινγκ) και το επόμενο βήμα ήταν η εγκατάσταση σε επέκταση του σε όλη την Ελλάδα.

Το σύστημα αυτό είναι το κεντρικό επιχειρησιακό εργαλείο του ΕΚΕΑ καθώς υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες των Τμημάτων Αιμοδοσίας της χώρας όπως επεξεργασία αίματος, ιχνηλάτιση, ιολογικούς ελέγχους, διαχείριση μονάδα αίματος, αποθέματα, ελλείψεις κλπ. Το κόστος αυτού του πληροφοριακού συστήματος ήταν 1.365.000 ευρω

Και το δεύτερο έργο ψηφιοποίησης των νοσοκομείων όλης της χώρας που περιλαμβάνει και τα Τμήματα Αιμοδοσίας, που τρέχεις η ΗΔΥΚΑ εκκρίθηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας είναι η αντικατάσταση του e-Delphyn από το νέο έργο ψηφιοποίηση της ΗΔΥΚΑ.

Ωστόσο αυτή η αντικατάσταση προκαλεί κενά και σοβαρά πρόβλημα ασφάλειας καθώς τα δυο πληροφοριακά συστήματά προφανώς, δεν «βλέπουν» το ένα τα δεδομένα του άλλου, δηλαδή δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΑ και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΠΑΜΑ.

Ήδη ξηλώθηκε το e-Delphyn από το Νοσοκομείο της Νίκαιας και την πρώτη ημέρα εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος της ΗΔΥΚΑ δεν «έβλεπε» το δεδομένα π.,χ αντίγονα φαινοτύπου από το πληροφοριακό συστήματος του e-Delphyn, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΣΠΑΜΑ και ο σύλλογος εργαζομένων του ΕΚΕΑ.

Σημειώνεται ότι η αλλαγή των πληροφοριακών συστημάτων έγινε χωρίς να υπάρξει ενημέρωση του ΕΚΕΑ σύμφωνα με το σύλλογό εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας δήλωσε στη Βουλή το αντίθετο.

Και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά όπως κατήγγειλαν ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΕΑ και ο ΠΑΣΠΑΜΑ:

Αν το e-Delphyn λειτουργεί ήδη και διαθέτει εθνική άδεια χρήσης για όλα τα νοσοκομεία της χώρας έως το 2028, γιατί απαιτούνται νέες συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ;

Αν το ΕΚΕΑ είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος εθνικός φορέας για το αίμα, γιατί δεν προκύπτει σαφής θεσμική και επιστημονική σύμφωνη γνώμη του πριν από την υπογραφή των συμβάσεων;

Πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζεται νέο πληροφοριακό μοντέλο χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του ΕΚΕΑ;

Πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί το e-Delphyn στο ΕΚΕΑ, όταν το νέο μοντέλο ουσιαστικά το παρακάμπτει και επαναφέρει ενισχυμένα τα τοπικά κατακερματισμένα συστήματα;

Τι θα γίνει από αύριο με τα ήδη έξι συνδεδεμένα Νοσοκομεία;

« Πως θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται οι κρίσιμες λειτουργίες του ΕΚΕΑ όταν το υπουργείο προχωράει σε νέο μοντέλο βασισμένο στην «αναβάθμιση» των τοπικών συστημάτων αιμοδοσίας, δηλαδή σε ένα σύστημα κατακερματισμού και ουσιαστικά παρακάμπτει ή αποδυναμώνει το ήδη εγκατεστημένο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα» όπως ανάφερε η πρόεδρος του ΠΑΣΠΑΜΑ Βάνα Μυρίλλα Δ/ντρια ΕΣΥ Βιοπαθολόγος Αιματολογικό Εργαστήριο στην εταιρεία Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.

Οι ασθενείς και ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΕΑ δηλώνουν ότι κάθε επιλογή που οδηγεί σε επιστροφή κατακερματισμένων τοπικών συστημάτων, διοικητική ασάφεια και αποδυνάμωση του κεντρικού ρόλου του ΕΚΕΑ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια, την επάρκεια και την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στο αίμα.

Οι ζωές των ασθενών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πεδίο διοικητικών αυτοσχεδιασμών, αδιαφανών επιλογών και πολιτικών ελιγμών πάνω σε ένα δημόσιο αγαθό που συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΣΠΑΜΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΕΑ, τονίζοντας ότι: «οι επικίνδυνες αλλαγές στο σύστημα αιμοδοσίας προκαλούν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας για τη ζωή των ασθενών».

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