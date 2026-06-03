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03.06.2026 15:32

Αντικαρκινικό θεραπευτήριο «Μεταξά»: Το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο με πληροφοριακό σύστημα σε cloud της ΗΔΙΚΑ

03.06.2026 15:32
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Για πρώτη φορά μετά απο 30 χρόνια το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά» αλλάζει σελίδα και περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή με την ολοκλήρωση του σύγχρονου πληροφοριακού του συστήματος.

Συγκεκριμένα με τη μετάβαση σε υποδομή cloud της ΗΔΙΚΑ, το νοσοκομείο γίνεται το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που υιοθετεί πλήρως σύγχρονη ψηφιακές δυνατότητες που αφορούν τη διαχείριση των κλινικών και διοικητικών του λειτουργιών.

Το Νοσοκομείο Μεταξά ολοκλήρωσε πρόσφατα την αντικατάσταση της εφαρμογής ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, η οποία χρησιμοποιούνταν αδιάλειπτα από το 1995 και αποτέλεσε για δεκαετίες τον βασικό κορμό των διοικητικών και λειτουργικών διαδικασιών του νοσοκομείου.

Η εφαρμογή είχε ξεκινήσει από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών και σταδιακά επεκτάθηκε σε όλο το νοσοκομείο, υποστηρίζοντας κρίσιμες λειτουργίες σε μια εποχή όπου  η ψηφιακή υγεία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Μετά από 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Μεταξά προχωρά σε μια ριζική αναβάθμιση, υιοθετώντας ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της ογκολογικής περίθαλψης.

Αναλυτικά το νέο πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει:

• Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο Ασθενούς (Electronic Patient Record)
• Νοσηλευτικό Φάκελο
• Κλινικό Πληροφοριακό Σύστημα (Clinical Information System)

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει την πλήρη ψηφιοποίηση της κλινικής πληροφορίας, τη διασύνδεση των τμημάτων και την άμεση πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας σε κρίσιμα δεδομένα, ενισχύοντας την ποιότητα και την ταχύτητα της φροντίδας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι το Μεταξά γίνεται το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα που φιλοξενεί το πληροφοριακό του σύστημα σε cloud υποδομή της ΗΔΙΚΑ. Η επιλογή αυτή προσφέρει:

• αυξημένη ασφάλεια και προστασία δεδομένων
• υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία
• δυνατότητα άμεσης κλιμάκωσης
• ευκολότερη συντήρηση και αναβάθμιση
• προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών

Ποια είναι τα οφέλη για ασθενείς και εργαζόμενους

Το νέο σύστημα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά:

• τη ροή εργασιών
• την ταχύτητα εξυπηρέτησης
• την ακρίβεια και πληρότητα των ιατρικών δεδομένων
• τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων
• την εμπειρία των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας

Η ψηφιακή αναβάθμιση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για ένα ογκολογικό νοσοκομείο υψηλών απαιτήσεων όπως τόνισε ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε την αλλαγή «ιστορική» για το νοσοκομείο: «Η αντικατάσταση του πληροφοριακού μας συστήματος μετά από 30 χρόνια αποτελεί μια ιστορική αλλαγή για το Νοσοκομείο Μεταξά. Γνωρίζουμε ότι στην αρχική φάση θα υπάρξουν προκλήσεις και μικρές δυσλειτουργίες, όμως εργαζόμαστε καθημερινά για την άμεση αντιμετώπισή τους. Με τη συνεργασία όλων, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον προς όφελος των ασθενών και των εργαζομένων μας».

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