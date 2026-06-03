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ΥΓΕΙΑ

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03.06.2026 14:19

Στρατηγική συνεργασία: Ωνάσειο και 251 ΓΝΑ ενώνουν δυνάμεις

03.06.2026 14:19
ONASIO

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης υπεγράφη μεταξύ του Ωνασείου Νοσοκομείου και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. 

Το μνημόνιο προβλέπει την περίθαλψη στο Ωνάσειο επιλεγμένων καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών περιστατικών του 251 ΓΝΑ που ανήκουν στο εν ενεργεία προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και σε εν αποστρατεία στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.Τη συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του Ωνασείου Νοσοκομείου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Καθηγητής κ. Ιωάννης Μπολέτης, και εκ μέρους του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ο Διοικητής Ταξίαρχος (ΥΙ) κ. Αντώνιος Χειμώνας.

Πέρα από την κλινική διάσταση, η συνεργασία επεκτείνεται και στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης. Προβλέπεται η συμμετοχή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του 251 ΓΝΑ σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις του Ωνασείου, σε αντικείμενα υψηλής εξειδίκευσης της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ νοσοκομειακών δομών υψηλής εξειδίκευσης και των υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. 

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:46
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