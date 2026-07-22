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22.07.2026 14:19

«Καρφιά» Παφίλη μέσω TikTok: «Σκέφτηκες ποτέ αν η ψήφος σου πήγε εκεί που την έριξες;»

22.07.2026 14:19
THANASIS_PAFILIS

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Με καυστικό τρόπο ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, σχολιάζει στο Tik Tok  τις εξελίξεις με τις αποχωρήσεις, παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σκέφτηκες ποτέ αν η ψήφος σου πήγε εκεί που την έριξες;

Στις εκλογές η κάλπη κλείνει μέσα σε 12 ώρες. Η συνέπεια όμως κρίνεται κάθε μέρα… Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα: Βουλευτές να αλλάζουν κόμματα, κόμματα να διαλύονται, άλλοι να φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα…

Και κάπως έτσι, η ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.

Υπάρχει όμως μια εξαίρεση: Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν μπήκε σε παζάρια, δεν έγινε προσωπικό εισιτήριο πολιτικής καριέρας. Έγινε δύναμη για τους αγώνες του λαού. Έγινε φωνή αντίστασης, διεκδίκησης και αλληλεγγύης μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή.

Γιατί, για όλους εμάς, τους 21 βουλευτές του ΚΚΕ, η βουλευτική έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία. Είναι ευθύνη απέναντι σε αυτούς που μας ψήφισαν. Δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί ούτε σκαλοπάτι προσωπικής ανέλιξης. Είναι δέσμευση αταλάντευτης πάλης για τα συμφέροντα του λαού και της νέας γενιάς. Δεν αλλάζει στρατόπεδο όταν αλλάζουν οι πολιτικοί άνεμοι…

Έτσι εκφράζεται η ηθική και η τιμιότητά μας. Αυτό σημαίνει για μας συνέπεια. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος το ΚΚΕ να είναι ακόμα πιο δυνατό στις επόμενες εκλογές.

@twra_kke ⁉️ Σκέφτηκες ποτέ αν η ψήφος σου πήγε εκεί που την έριξες; 🔴 Ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, σχολιάζει το αποκρουστικό πολιτικό παζάρι που εξελίσσεται αυτές τις μέρες, εξηγώντας ταυτόχρονα τι σημαίνει πολιτική συνέπεια, εντιμότητα και καθαρότητα. #kke #fyp #fy #vouli ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 15:38
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