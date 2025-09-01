Θυελλώδες υπουργικό: Ο Νετανιάχου απορρίπτει πρόταση του αρχηγού των IDF για ψηφοφορία επί της συμφωνίας για τους ομήρους

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να αρνήθηκε να διεξαγάγει ψηφοφορία επί της προτεινόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων σε μια θυελλώδη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, λέγοντας ότι δεν ήταν στο τραπέζι και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον είχε πιέσει να μην αποδεχθεί μια μερική συμφωνία.

Η απόρριψη του θέματος από τον πρωθυπουργό έγινε παρά τις πιέσεις ακροδεξιών υπουργών να διεξαγάγει ψηφοφορία για την επίσημη απόρριψη της συμφωνίας, ενώ ο αρχηγός του προσωπικού και ορισμένοι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου πίεσαν για την αποδοχή της, σύμφωνα με πολλαπλές διαρροές από τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στο Τελ Αβίβ, η οποία διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες, επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στα σχέδια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να καταλάβουν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προέτρεψε για συζήτηση της συμφωνίας και προειδοποίησε ότι το σχέδιο κατάκτησης της Πόλης της Γάζας θα οδηγούσε το Ισραήλ σε πλήρη κατοχή της Λωρίδας, σύμφωνα με σχόλια που διέρρευσαν από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet και άλλα μέσα ενημέρωσης.

«Οδεύετε προς μια στρατιωτική κυβέρνηση», φέρεται να είπε ο Ζαμίρ. «Το σχέδιό σας μας οδηγεί εκεί. Κατανοήστε τις συνέπειες».

Ο Ζαμίρ, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναφερθεί ευρέως ότι αντιτίθεται στο σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, υποστήριξε στους υπουργούς ότι το σχέδιο δεν είχε μια συνεκτική στρατηγική εξόδου και, αντίθετα, θα τραβούσε το Ισραήλ βαθύτερα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η απόφασή σας να κατακτήσετε την πόλη της Γάζας — και στη συνέχεια αυτό θα οδηγήσει στην κατάκτηση των προσφυγικών στρατοπέδων στην κεντρική Γάζα — και στη συνέχεια θα είναι μια στρατιωτική κυβέρνηση, επειδή δεν θα υπάρχει κανένας άλλος φορέας που θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για τον πληθυσμό», λέγεται ότι προειδοποίησε ο Ζαμίρ.

Τα σχόλιά του φέρεται να απορρίφθηκαν από τον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου Γιόσι Φουξ, ο οποίος επέμεινε στην επίσημη αντίθεση της κυβέρνησης σε μια στρατιωτική διοίκηση της Λωρίδας, παρά την άρνηση της Ιερουσαλήμ να εγκρίνει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα του πολέμου.

Η κυβέρνηση έχει προωθήσει το σχέδιο κατάληψης τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς δήλωσε πριν από αρκετές εβδομάδες ότι είχε συμφωνήσει σε μια σταδιακή συμφωνία εκεχειρίας ομήρων σχεδόν πανομοιότυπη με αυτήν που είχε εγκρίνει προηγουμένως το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ιερουσαλήμ είχε παραιτηθεί επίσημα από τις σταδιακές συμφωνίες, απαιτώντας μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των αιχμαλώτων μονομιάς και την παράδοση της Χαμάς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ζαμίρ επέμεινε να θέσει το ζήτημα της προτεινόμενης συμφωνίας, παρόλο που δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Η συμφωνία — στην οποία η Χαμάς δήλωσε ότι συμφώνησε στις 18 Αυγούστου — προβλέπει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την επιστροφή των λειψάνων 18 νεκρών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας και περίπου 1.000 κρατουμένων από τη Γάζα, και μια 60ήμερη εκεχειρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των υπόλοιπων 20 ομήρων, εκ των οποίων 10-12 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, και ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Ο Ζαμίρ είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ότι «υπάρχει ένα πλαίσιο στο τραπέζι, [και] πρέπει να το υιοθετήσουμε», σύμφωνα με το Channel 12, το οποίο ανέφερε ότι, αν ο Ζαμίρ δεν είχε θέσει το ζήτημα, δεν θα είχε συζητηθεί στη συνάντηση.

Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων φέρεται να δήλωσε στους υπουργούς ότι η Επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» — η επίθεση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που ξεκίνησε μετά την κατάρρευση της προηγούμενης συμφωνίας εκεχειρίας ομήρων, η οποία κατέληξε στον έλεγχο περίπου του 75% της Λωρίδας από τον στρατό — δημιούργησε τις συνθήκες για την επιστροφή των ομήρων.

Επιπλέον, είπε, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι ικανές να επιστρέψουν στη μάχη εάν η συμφωνία εγκριθεί και δεν επιτευχθεί συμφωνία για επίλυση του πολέμου μετά τη λήξη της 60ήμερης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ και η υπουργός Πληροφοριών Γκίλα Γκαμλιέλ στήριξαν τον Ζαμίρ στην υποστήριξη της συμφωνίας, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, τις διπλωματικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει το Ισραήλ εν μέσω ενός κύματος δυτικών συμμάχων που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Νετανιάχου: Η συμφωνία στην οποία κατέληξε η Χαμάς «δεν είναι στο τραπέζι»

Ωστόσο, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου είπε στον Ζαμίρ και στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους ότι «μια μερική συμφωνία δεν είναι στο τραπέζι», επαναλαμβάνοντας τη στάση που υιοθέτησε τον περασμένο μήνα, αφού προηγουμένως υποστήριζε τις σταδιακές συμφωνίες εκεχειρίας ομήρων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Αφού ο Νετανιάχου άλλαξε τη θέση του, η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται το περίγραμμα της σταδιακής συμφωνίας, αφού για μήνες απέρριπτε προηγούμενες εκδοχές του που είχε υποστηρίξει το Ισραήλ τότε.

Οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν αντιταχθεί σθεναρά στην πρόταση, όπως έχουν αντιταχθεί και σε προηγούμενες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που συμφώνησε το Ισραήλ τον Νοέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2025. Μετά τα σχόλια του Ζαμίρ στη συνάντηση της Κυριακής, ο Μπεν Γβιρ και άλλοι φέρεται να πίεσαν τον Νετανιάχου να διεξαγάγει ψηφοφορία για την τρέχουσα πρόταση συμφωνίας, προκειμένου να την καταργήσει επίσημα.

«Δεν υπάρχει λόγος για ψηφοφορία. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί», απάντησε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αρκετά μέσα.

Ο πρωθυπουργός λέγεται ότι εξήγησε την αντίθεσή του στη συμφωνία υποστηρίζοντας ότι η διπλωματική υποστήριξη του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, «δεν είναι απεριόριστη» και ότι η αποχώρηση από ορισμένα από τα εδάφη που καταλήφθηκαν στην επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» θα κόστιζε «βαρύ τίμημα». Σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρειαστούν έξι μήνες για να επιστρέψει κανείς σε αυτές τις στρατιωτικές γραμμές, υπό διεθνή πίεση και με χαμένες ζωές, διευκρίνισε.

Ο υπουργός του Λικούντ, Ντέιβιντ Αμσάλεμ, φέρεται να προειδοποίησε ότι η σχεδιαζόμενη επέκταση του πολέμου θα μπορούσε να μετατρέψει τη Γάζα «στο Βιετνάμ του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου φέρεται να απάντησε: «Εάν το Ισραήλ αρκεστεί σε μια μερική συμφωνία χωρίς να νικήσει τη Χαμάς, αυτό θα σήμαινε ότι με την απαγωγή των πολιτών της, η Χαμάς γονάτισε το Ισραήλ».

Ο Πρωθυπουργός ενημερώνει το υπουργικό συμβούλιο ότι ο Τραμπ του είπε να μην επιτύχει μερική συμφωνία

Επιπλέον, ο Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον έχει προτρέψει να μην αποδεχτεί καμία μερική κατάπαυση του πυρός και συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς, επειδή θα μετατραπεί σε μια σειρά από μικρές μίνι-συμφωνίες, και αντ’ αυτού να πολεμήσει την τρομοκρατική ομάδα «με πλήρη ισχύ».

