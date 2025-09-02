search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

02.09.2025

Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δεν δρομολογεί τη διαδοχή του – Σε αδιέξοδο η κατάσταση

Στην άρνηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να δρομολογήσει τη διαδοχή του προσκρούει η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, παρότι οι μοναχοί που αντιδρούν είχαν συμφωνήσει να δοθεί στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό η πρωτοβουλία για τη διαδοχή του, ο ίδιος ανακάλεσε την απόφαση και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Κατά συνέπεια εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση μιας συναινετικής λύσης μετά την κρίση με τους «στασιαστές μοναχούς». Φέρεται μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος να είχε συμφωνήσει σε ένα σχέδιο διαδοχής, το οποίο είχε παρουσιαστεί στην Ελλάδα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και σε και άλλους εκκλησιαστικούς παράγοντες, αλλά στη συνέχεια υπαναχώρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές που έγιναν με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργου Καλαντζή, και του Έλληνα πρέσβη στο Κάιρο, Νίκου Παπαγεωργίου, φαίνονταν να οδηγούν σε συμφωνία. Ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αιφνιδίασε τους πάντες, διαμηνύοντας πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Επί του παρόντος, στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά παραμένει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος με μαζί με έναν μικρό αριθμό μοναχών, τη στενή του συνεργάτιδα Α.Σ. και Αιγύπτιους σωματοφύλακες, κρατώντας κλειστή την ιστορική Μονή προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της Αιγυπτιακής κυβέρνησης.

«Μπαλάκι» οι ευθύνες από τους σταστιαστές μοναχούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «αντάρτες» μοναχοί είχαν αποδεχτεί να δοθεί η δυνατότητα στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στις αρχές του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καθοριστούν και να εκκινήσουν οι διαδικασίες για μια νέα διοίκηση. Παρά τις εγγυήσεις που δόθηκαν, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δεν προχώρησε σε τελική συμφωνία.

«Είναι τραγικά τα όσα συμβαίνουν», σχολιάζουν εκκλησιαστικοί κύκλοι που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

