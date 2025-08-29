Μονή Σινά: Αντεπίθεση από τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, απειλεί με μηνύσεις τους «στασιαστές» μοναχούς

Την έντονη αντίδραση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ηγούμενου της Μονής Σινά, προκάλεσε η αποκάλυψη του απορρήτου υπομνήματος των «πραξικοπηματιών» μοναχών, που του αποδίδει βαριές κατηγορίες.

Με γραπτή ανακοίνωσή του, ο ιεράρχης χαρακτήρισε ως «αισχρό» το «υπόμνημα» που συνέταξαν οι μοναχοί, οι οποίοι ζητούν την παύση του, λέγοντας ότι «σύντομα, η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”», ενώ σημειώνει ότι όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δοθούν στην Ιερά Μονή Σινά και ζητά «ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό».

Αναλυτικά η δήλωσή του κ. Δαμιανού έχει ως εξής:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. ‘Eτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.

Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”. Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά.

Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή, και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντός της».

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόμνημα, οι μοναχοί κατηγορούν τον κ. Δαμιανό για συστηματική απουσία του από τη Μονή, ακόμη και σε κορυφαίες εορτές, οικονομική αδιαφάνεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2024, όταν από έσοδα 530.000 ευρώ μόνο 60.000 έφτασαν στη Μονή, ενώ οι προσωπικές του δαπάνες ξεπέρασαν τις 62.000, παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης χειρογράφων χωρίς άδεια της Αδελφότητας και διοικητικές παρατυπίες, όπως εγγραφή νέων μελών χωρίς διαδικασίες και απόπειρες αποπομπής μοναχών.

Διαβάστε επίσης

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε στον ΟΗΕ «πυρηνική απειλή» από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική

HΠΑ: Ταυτοποιήθηκαν τα 2 παιδιά που δολοφονήθηκαν από πυροβολισμούς στην εκκλησία της Μινεσότα

Οργή Ευρωπαίων ηγετών μετά τις ρωσικές επιθέσεις που σκότωσαν 23 άτομα στο Κίεβο – Έρχεται το 19ο πακέτο κυρώσεων για τη Μόσχα, πυραύλους στέλνουν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ