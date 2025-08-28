Μονή Σινά: Βαριές κατηγορίες των «στασιαστών» μοναχών κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού – Για «φατρία» μιλά ο εκπρόσωπος της Μονής (PDF)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βαρύ «κατηγορώ» κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ηγούμενου της Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, απευθύνουν οι «στασιαστές» μοναχοί που εκδιώχθηκαν από το μοναστήρι και επιδιώκουν να επιστρέψουν και να καθαιρέσουν οριστικά τον κ. Δαμιανό.
Σε απόρρητο – όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι – υπόμνημά τους, οι «αντάρτες» μοναχοί κατηγορούν τον κ. Δαμιανό για σειρά πράξεων και παραλήψεων. Όπως αναφέρει το orthodoxia.info, που αποκάλυψε και το υπόμνημα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:
Στο ίδιο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά σε διοικητικές παραβάσεις, όπως απόπειρες αποπομπής μοναχών χωρίς αιτία και εγγραφή νέων μελών εκτός διαδικασιών.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά Δαμιανού, αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, σημείωσε ότι η ένταση βρίσκεται έξω από τα τείχη της Μονής. «Για να παυθεί ένας αρχιερέας χρειάζεται Σύνοδος Αρχιερέων», είπε στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στους «αντάρτες» μοναχούς (τους οποίους χαρακτήρισε ως «φατρία και παρασυναγωγή») τόνισε ότι «θεωρούν λοιπόν ότι τον έπαυσαν από ηγούμενο. Ο καθένας ζει με το όνειρό του».
