ΚΟΣΜΟΣ

28.08.2025 14:00

Μονή Σινά: Βαριές κατηγορίες των «στασιαστών» μοναχών κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού – Για «φατρία» μιλά ο εκπρόσωπος της Μονής (PDF)

28.08.2025 14:00
sina-aigyptos-234

Βαρύ «κατηγορώ» κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ηγούμενου της Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, απευθύνουν οι «στασιαστές» μοναχοί που εκδιώχθηκαν από το μοναστήρι και επιδιώκουν να επιστρέψουν και να καθαιρέσουν οριστικά τον κ. Δαμιανό.

Σε απόρρητο – όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι – υπόμνημά τους, οι «αντάρτες» μοναχοί κατηγορούν τον κ. Δαμιανό για σειρά πράξεων και παραλήψεων. Όπως αναφέρει το orthodoxia.info, που αποκάλυψε και το υπόμνημα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

  • Νομοθετική παρέμβαση: Τον κατηγορούν ότι υποστήριξε τον νόμο 5224/2025 στην ελληνική Βουλή, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας της Μονής, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση της αδελφότητας.
  • Συστηματική απουσία: Κατά τους μοναχούς, περνούσε μόνο δύο ή τρεις μήνες ετησίως στο Σινά, απουσιάζοντας ακόμη και από κορυφαίες εορτές.
  • Συγκατοίκηση και ανάμιξη τρίτου προσώπου: Αναφέρεται ότι η κ. Α.Κ. είχε πρόσβαση σε αρχεία και πρακτικά, επηρεάζοντας τη διοίκηση.
  • Οικονομική διαχείριση: Καταγγέλλονται πωλήσεις ακινήτων χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σημαντικές αποκλίσεις στα οικονομικά. Ειδικότερα, το 2024 τα έσοδα ξεπέρασαν τις 530.000 ευρώ, ενώ στη Μονή κατευθύνθηκαν μόλις 60.000.
  • Χειρόγραφα: Γίνεται λόγος για παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης παλιμψήστων χειρογράφων σε ξένο πανεπιστήμιο χωρίς έγκριση, υπόθεση που έφθασε μέχρι τις αιγυπτιακές αρχές.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά σε διοικητικές παραβάσεις, όπως απόπειρες αποπομπής μοναχών χωρίς αιτία και εγγραφή νέων μελών εκτός διαδικασιών.

sina-ypommima-monahonΛήψη

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά Δαμιανού, αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, σημείωσε ότι η ένταση βρίσκεται έξω από τα τείχη της Μονής. «Για να παυθεί ένας αρχιερέας χρειάζεται Σύνοδος Αρχιερέων», είπε στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στους «αντάρτες» μοναχούς (τους οποίους χαρακτήρισε ως «φατρία και παρασυναγωγή») τόνισε ότι «θεωρούν λοιπόν ότι τον έπαυσαν από ηγούμενο. Ο καθένας ζει με το όνειρό του».

