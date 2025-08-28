Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

Ξανά στο διεθνές προσκήνιο έρχεται η υπόθεση της προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ λόγω των ισχυρισμών της Δανίας ότι οι Αμερικανοί διεξάγουν μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στο νησί. Πρόκειται για επιχειρήσεις επιρροής της κοινής γνώμης μέσω ανθρώπων που συνδέονται με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο DR που είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Δανίας, επικαλέστηκε πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο στόχος ήταν η διείσδυση στην κοινωνία της Γροιλανδίας, η προώθηση της απόσχισής της από τη Δανία και η προσχώρησή της στις ΗΠΑ μέσω επιρροής της κοινής γνώμης. Αξίζει να αναφερθεί ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχει διεξάγει στο παρελθόν το Κρεμλίνο στην Ουκρανία πριν προχωρήσει στην εισβολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Βασιλείου της Δανίας είναι απολύτως απαράδεκτη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ χθες η Κοπεγχάγη κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στη Δανία για εξηγήσεις. Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον δεν έχει απαντήσει επίσημα, ωστόσο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου φέρεται να δήλωσε πως «πιστεύουμε ότι οι Δανοί πρέπει να ηρεμήσουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει από τις πρώτες ημέρες, μετά την ανάληψη καθηκόντων και ιδιαίτερα επιθετικά, την επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως την 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Σημειώνοντας ότι χρειάζεται τα εδάφη για λόγους εθνικής ασφάλειας, ξεκίνησε με τις αγαπημένες του απειλές για επιβολή εξουθενωτικών δασμών αν η Δανία δεν συμμορφωθεί, ενώ στη συνέχεια ο πλανητάρχης αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την προσάρτηση της.

Ο νέος πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν

Η Γροιλανδία αποτελεί ένα ημιαυτόνομο κομμάτι του Βασιλείου της Δανίας. Η άμυνα και η εξωτερική πολιτική καθορίζονται από την Δανία, όμως η Γροιλανδία έχει την δική της κυβέρνηση, τους νόμους της και την τοπική της οικονομία. Τον Μάρτιο του 2025, στις εκλογές που διεξήχθησαν στη Γροιλανδία, επικράτησε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ένας πολιτικός που υποστηρίζει την σταδιακή μείωση της εξάρτησης από την Δανία αλλά έχει καταδικάσει και τις απειλές του Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι δεν θα καταλάβει την Γροιλανδία.

Εντύπωση προκαλεί όμως το γεγονός ότι στη δεύτερη θέση με ποσοστό σχεδόν 25% από το 12,2% των προηγούμενων εκλογών, βρέθηκε κόμμα που υποστηρίζει την ταχεία ανεξαρτητοποίηση από τη Δανία και την επίτευξη στενότερων δεσμών με τις ΗΠΑ. Το γεγονός ίσως υποδεικνύει ότι υπάρχει μια αυξανόμενη στροφή της κοινής γνώμης προς την ανεξαρτησία του νησιού.

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν ο διακαής πόθος του Τραμπ να προσαρτήσει την Γροιλανδία προφανώς δεν είναι τυχαίος και δεν αφορά απλά την επέκταση των εδαφών των ΗΠΑ. Μπορεί να πρόκειται για μια χώρα μόλις 57.000 κατοίκων, όμως βρίσκεται σε στρατηγική θέση για τις ΗΠΑ. Το λιώσιμο των πάγων αναμένεται να ανοίξει τεράστιους εμπορικούς δρόμους τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς την Αλάσκα επιταχύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις εμπορικές διαδρομές τις οποίες ο πλανητάρχης θέλει να ελέγχει.

Ακόμα πρόκειται για μια περιοχή πολύ πλούσια σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κυρίως σε σπάνιες γαίες. Τα ορυκτά αυτά είναι απαραίτητα για την κατασκευή προϊόντων νέων τεχνολογιών, όπως τα smartphones, τα tablet, οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακόμα και τα πυραυλικά συστήματα. Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα που αποτελεί βασικό οικονομικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ, κατέχει προς το παρόν σχεδόν το μονοπώλιο στα συγκεκριμένα ορυκτά ελέγχοντας πάνω από το 90% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως.

Για αυτόν τον λόγο άλλωστε ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο και τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας ως αντάλλαγμα για την συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κίεβο στον πόλεμο με την Ρωσία.

Ραφιναρισμένες σπάνιες γαίες

Πάντως εν έτει 2025 είναι σίγουρα περίεργο και σοκαριστικό, ιδιαίτερα για μία δυτική χώρα, να επιχειρεί ακόμα και δια της βίας να προσαρτήσει το έδαφος μίας άλλης χώρας. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Δανία και οι ΗΠΑ ανήκουν στο ΝΑΤΟ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης Τραμπ έχουν εκφράσει και άλλες αξιώσεις, όπως τον έλεγχο της διώρυγας του Παναμά αλλά και την ενσωμάτωση στις ΗΠΑ ολόκληρου του Καναδά.

Όλα δείχνουν ότι ο πλανητάρχης μπορεί να έχει σταματήσει προς το παρόν να εκτοξεύει δημόσια απειλές για την ένταξη νέων εδαφών στις ΗΠΑ και να έχει επικεντρωθεί στην επίλυση του Ουκρανικού με στόχο ίσως και το Νόμπελ Ειρήνης, όμως δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδιά του. Τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν και την ελληνική εξωτερική πολιτική, καθώς αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ούτε υπολογίζει ιδιαίτερα το διεθνές δίκαιο, ούτε νοιάζεται τόσο πολύ για τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα ελληνοτουρκικά.

