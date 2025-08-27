search
ΚΟΣΜΟΣ

27.08.2025 15:22

Δανία και ΗΠΑ ερίζουν για τη Γροιλανδία: Η Κοπεγχάγη βλέπει αμερικανικές «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

27.08.2025 15:22
greenland

Η Δανία κάλεσε τον κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη, μετά από αναφορές των δανικών μέσων ενημέρωσης ότι Αμερικανοί με δεσμούς με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχαν πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία.

Ο δανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας DR ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί πολίτες που συνδέονται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ εμπλέκονταν σε δραστηριότητες που, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές φοβούνται ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κρυφά για να υποστηρίξουν την επιθυμία του Τραμπ να κάνει τη Γροιλανδία μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ – επί του παρόντος ο ανώτερος διπλωμάτης τους στη Δανία – είχε κληθεί για εξηγήσεις. Χαρακτήρισε οποιαδήποτε παρέμβαση στις δανικές υποθέσεις «απαράδεκτη» και τόνισε ότι η Κοπεγχάγη «φυσικά δεν θα δεχτεί μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφός μας», σε δήλωση που έστειλε μέσω email το υπουργείο του, σύμφωνα με το AP.

«Με ανησυχεί πολύ επειδή δεν κατασκοπεύουμε φίλους», δήλωσε επίσης ο Ράσμουσεν απαντώντας σε δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το DR, ένας από τους άνδρες συνέταξε λίστες Γροιλανδών που υποστηρίζουν ή ασκούν κριτική στην αμερικανική επιρροή, ενώ άλλοι διατηρούσαν πολιτικές και επιχειρηματικές επαφές στο νησί. Δεν ήταν σαφές εάν ενήργησαν ανεξάρτητα ή υπό την καθοδήγηση Αμερικανών αξιωματούχων.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων για τη Γροιλανδία, μια πλούσια σε ορυκτά, αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι η Ουάσινγκτον θα αποκτούσε «100%» τον έλεγχο της Γροιλανδίας, απειλώντας μάλιστα επανειλημμένα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία.

Η Γροιλανδία είναι στρατηγικά σημαντική για τα στρατιωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και την ασφάλεια στην Αρκτική. Σε επικοινωνία με το DR, η υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών της Δανίας, γνωστή ως PET, δήλωσε ότι η περιοχή «είναι στόχος εκστρατειών επιρροής διαφόρων ειδών» και έχει ενισχύσει την παρακολούθηση σε συνεργασία με τις αρχές της Γροιλανδίας.

