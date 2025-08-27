search
27.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

27.08.2025

Γουίτκοφ: Οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους (video)

27.08.2025 14:09
credit: AP

Ο απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

«Πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο Fox News, σε συνέντευξη την Τρίτη.

Έχουν περάσει σχεδόν 700 ημέρες από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Γάζα, σκοτώνοντας περισσότερους από 60.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών της περιοχής, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα και υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Η επίθεση ακολούθησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, στις οποίες μαχητές της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ και πήραν περίπου 250 ομήρους.

Ο Γουίτκοφ υποστήριξε ότι η Χαμάς είναι «100%» υπεύθυνη για την καθυστέρηση στην επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Υπήρχε μια συμφωνία στο τραπέζι εδώ και έξι ή επτά εβδομάδες που θα απελευθέρωνε 10 από τους 20 ομήρους που πιστεύουμε ότι είναι ζωντανοί», είπε. «Και ήταν η Χαμάς που καθυστερούσε τη διαδικασία και τώρα είναι η Χαμάς που λέει ότι δέχεται αυτή τη συμφωνία, και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αλλάζει γνώμη επειδή οι Ισραηλινοί ασκούν πολύ έντονη πίεση».

Η Χαμάς συμφώνησε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα σε πρόταση διαμεσολαβητών από το Κατάρ και την Αίγυπτο για την επιστροφή κάποιων ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα παλαιστινίους κρατούμενους. Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να εξετάσει τους όρους της συμφωνίας και να απαντήσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί την πρόταση, συνεχίζοντας αντ’ αυτού με μια ανανεωμένη επίθεση στην Πόλη της Γάζας, παρά την αυξανόμενη διεθνή αντίθεση.

Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα κηρύχθηκε επίσημα λιμός στη Γάζα, με έναν οργανισμό επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι εκατομμύρια Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο λιμοκτονίας.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης τη Δευτέρα από ισραηλινούς πυραύλους σε νοσοκομείο, μεταξύ αυτών και πέντε δημοσιογράφοι, σε ένα περιστατικό που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «τραγικό λάθος».

Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε την επίθεση «τραγωδία… αλλά είναι πόλεμος. Και μέρος αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ συγκαλεί μια «μεγάλη συνάντηση» στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ώστε να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες ενός «ολοκληρωμένου σχεδίου» για την ανοικοδόμηση της Γάζας, την οποία η επίθεση του Ισραήλ έχει μετατρέψει σε «ζώνη κατεδάφισης».

Ένας άλλος πόλεμος που η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να τερματίσει μέχρι το τέλος του 2025 είναι αυτός στην Ουκρανία.

Μετά από καταιγιστικές συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο Γουίτκοφ είπε ότι «το τέλος είναι ορατό» και ότι οι ΗΠΑ «ελπίζουν ότι μέχρι το τέλος αυτού του έτους, και ίσως αρκετά νωρίτερα, θα βρούμε τα συστατικά για να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η Ρωσία έχει προτείνει μια ειρηνευτική πρόταση που «περιλαμβάνει το Ντονέτσκ», την ανατολική περιοχή της Ουκρανίας που κατέχουν εν μέρει τα ρωσικά στρατεύματα, με τον Γουίτκοφ να τη χαρακτηρίζει σημαντική «πρόοδο».

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόλις η Μόσχα σταματήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της, που ξεκίνησε τον χειμώνα του 2022. Ωστόσο, το Κρεμλίνο αρνείται να το πράξει, εκτός αν το Κίεβο υποκύψει στις απαιτήσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν την παραχώρηση εκτεταμένων, ισχυρά οχυρωμένων εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

