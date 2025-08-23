search
23.08.2025 23:34

Σάλος στην Δανία: Της πήραν το μωρό μετά τη γέννα γιατί… την κακοποιούσε ο πατέρας της – Διεθνείς αντιδράσεις για το γεγονός

23.08.2025 23:34


Ένα νεογέννητο κορίτσι απομακρύνθηκε μία ώρα μετά τη γέννησή του από τη 18χρονη μητέρα του στη Δανία, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι αρχές επικαλούνται τεστ «γονικής ικανότητας» (FKU), παρότι αυτά έχουν απαγορευτεί για άτομα γροιλανδικής καταγωγής.

Πιο αναλυτικά, η Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ, γεννημένη στο Νουούκ από Γροιλανδούς γονείς και πρώην αθλήτρια της εθνικής ομάδας χάντμπολ της Γροιλανδίας, έφερε στον κόσμο την κόρη της στις 11 Αυγούστου, σε νοσοκομείο κοντά στην Κοπεγχάγη.

Μία ώρα αργότερα, οι τοπικές αρχές απομάκρυναν το βρέφος και το μετέφεραν σε ανάδοχη φροντίδα.

Η νεαρή μητέρα καταγγέλλει ότι από τότε έχει δει την κόρη της μόνο μία φορά για μία ώρα, χωρίς να της επιτραπεί να την αγκαλιάσει.

Τα τεστ FKU απαγορεύθηκαν από τον Μάιο του 2025, μετά από πιέσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα χαρακτήρισαν ρατσιστικά και πολιτισμικά ακατάλληλα για Ινουίτ πληθυσμούς.

Ωστόσο, ο δήμος Χόιε-Τάαστροπ επέβαλε τη διαδικασία στην Μπρούνλουντ, επικαλούμενος τραύματα από την παιδική της ηλικία, καθώς ο θετός πατέρας της είχε καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της Δανίας, Σόφι Χέστορπ Άντερσεν, δήλωσε ότι «ο νόμος είναι σαφής» και ζήτησε εξηγήσεις από τις τοπικές αρχές.

Από την πλευρά τους, οργανώσεις και ακτιβιστές στη Δανία, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τη Βρετανία ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, χαρακτηρίζοντας την πρακτική «τρομακτική» και «τιμωρία θυμάτων κακοποίησης».

Η Ιβάνα περιέγραψε στον Guardian την αγωνία της: «Δεν ήθελα να γεννήσω, γιατί ήξερα τι θα ακολουθούσε. Το μωρό μου ήταν ασφαλές μόνο μέσα μου. Όταν με σταμάτησαν να την κρατώ, η καρδιά μου ράγισε».

Η ίδια έχει δικαίωμα να βλέπει την κόρη της δύο φορές τον μήνα, για δύο ώρες, υπό επιτήρηση, ενώ η έφεσή της θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα των σχέσεων Δανίας – Γροιλανδίας, με τις τοπικές αρχές να αναγνωρίζουν «λάθη στη διαδικασία» και την κυβέρνηση να δέχεται πιέσεις για άμεση αλλαγή πρακτικών.











