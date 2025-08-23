search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 19:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 19:22

Χαβάη: Για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακό video

23.08.2025 19:22
kilauea1

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εξερράγη για 31η φορά από τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη συχνή δραστηριότητά του.

Η δραστηριότητα περιορίστηκε εντός του κρατήρα στην κορυφή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απειλήθηκαν σπίτια ή κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το Associates Press. Ωστόσο, οι επισκέπτες και κάτοικοι της Χαβάης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θέαμα από κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.

Η εθελόντρια του Πάρκου, Τζάνις Γουέι, που σπεύδει κάθε φορά να καταγράψει φωτογραφικά και σε βίντεο το φαινόμενο περιγράφει πως όταν η λάβα εκτοξεύεται σαν σιντριβάνι, ο ήχος θυμίζει κινητήρα αεροπλάνου ή κύματα, ενώ η θερμότητα γίνεται αισθητή ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μιλίου.

«Κάθε έκρηξη είναι σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά του πιο εκπληκτικού θεάματος της φύσης» δήλωσε η Γουέι.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

Μάσκ: «Έφαγε άκυρο» από τον Ζάκερμπεργκ όταν του ζήτησε «συμμαχία» για την OpenAI

Ουκρανία: Μαχητικό MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωση – Ένας νεκρός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kilauea1
ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακό video

GYNAIKOKTONIA_VOLOS_COUPLE_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο γυναικοκτόνος του Βόλου: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε στους αστυνομικούς

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών – Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής

fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από Πολιτική Προστασία για την Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε κατάσταση συναγερμού Ρόδος, Σάμος και Ικαρία

Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 19:42
kilauea1
ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακό video

GYNAIKOKTONIA_VOLOS_COUPLE_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο γυναικοκτόνος του Βόλου: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε στους αστυνομικούς

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών – Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής

1 / 3