search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 19:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 17:52

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

23.08.2025 17:52
Itamar Ben-Gvir
AP

Διαδηλωτές που υποστηρίζουν την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς αποδοκίμασαν έντονα τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον γιο του.

Κρατώντας αφίσες με τα πρόσωπα των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, φώναζαν συνθήματα όπως «ντροπή», εκφράζοντας την οργή τους για τη στάση του υπουργού.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να υπηρετήσει στον στρατό λόγω των εξτρεμιστικών του δραστηριοτήτων κατά την εφηβεία του, σχολίασε προς τον γιο του, Σοβάλ: «Αυτοί είναι φυγόστρατοι». Η φράση προκάλεσε άμεση αντίδραση από έναν διαδηλωτή, ο οποίος αντέτεινε αποκαλώντας τον ίδιο τον υπουργό «φυγόστρατο», γράφουν οι Times of Israel.

Στη συνέχεια, μία διαδηλώτρια απευθύνθηκε στον Σοβάλ, ο οποίος ανέφερε πως υπηρετεί στον στρατό με τον γιο ενός φίλου της. Εκείνη του απάντησε: «Το ξέρω πολύ καλά, είναι μαζί σου στη μονάδα, είναι μαζί σου στη μονάδα. Υπηρετείς μαζί του, και ο πατέρας σου αφήνει τους ομήρους να πεθάνουν».

«Κοίτα τα πρόσωπά τους», πρόσθεσε. «Αν σε είχαν απαγάγει, ο πατέρας σου θα σε άφηνε να πεθάνεις».

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έχει εκφράσει ξεκάθαρη αντίθεση σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς, ενώ έχει δηλώσει με υπερηφάνεια ότι στο παρελθόν έχει εμποδίσει επανειλημμένα την προώθηση τέτοιων συμφωνιών.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και της ανταλλαγής ομήρων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επιστρέφοντας μόνο όταν ξεκίνησαν εκ νέου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς.

Διαβάστε επίσης:

Μάσκ: «Έφαγε άκυρο» από τον Ζάκερμπεργκ όταν του ζήτησε «συμμαχία» για την OpenAI

Ουκρανία: Μαχητικό MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωση – Ένας νεκρός

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πίεσε την Intel να παραχωρήσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 10% των μετοχών της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kilauea1
ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακό video

GYNAIKOKTONIA_VOLOS_COUPLE_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο γυναικοκτόνος του Βόλου: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε στους αστυνομικούς

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών – Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής

fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από Πολιτική Προστασία για την Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε κατάσταση συναγερμού Ρόδος, Σάμος και Ικαρία

Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 19:22
kilauea1
ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακό video

GYNAIKOKTONIA_VOLOS_COUPLE_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο γυναικοκτόνος του Βόλου: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε στους αστυνομικούς

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών – Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής

1 / 3