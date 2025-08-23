Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

Διαδηλωτές που υποστηρίζουν την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς αποδοκίμασαν έντονα τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον γιο του.

Κρατώντας αφίσες με τα πρόσωπα των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, φώναζαν συνθήματα όπως «ντροπή», εκφράζοντας την οργή τους για τη στάση του υπουργού.

Ben Gvir confronted by israeli protesters, calling him a Terrorist. pic.twitter.com/AdleJQHhkN — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) August 23, 2025

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να υπηρετήσει στον στρατό λόγω των εξτρεμιστικών του δραστηριοτήτων κατά την εφηβεία του, σχολίασε προς τον γιο του, Σοβάλ: «Αυτοί είναι φυγόστρατοι». Η φράση προκάλεσε άμεση αντίδραση από έναν διαδηλωτή, ο οποίος αντέτεινε αποκαλώντας τον ίδιο τον υπουργό «φυγόστρατο», γράφουν οι Times of Israel.

בן גביר שעושה שבת בכפר מל"ל מוקף במאבטחים לוקח את בנו לליווי (עם הנשק כמובן) לבית הכנסת, ומולו מפגינים עם תמונות חטופים: "תסתכל עליהם! אתה עבריין! רוצח חטופים!"

בן גביר אוחז בבנו וצועק על קצין במילואים: "הוא שומר עליכם, משתמט!".

מיד אחרי שנכנס לבית הכנסת הבן, כך אומרים לי, הלך. pic.twitter.com/TI5s5seLIj — Josh Breiner (@JoshBreiner) August 23, 2025

Στη συνέχεια, μία διαδηλώτρια απευθύνθηκε στον Σοβάλ, ο οποίος ανέφερε πως υπηρετεί στον στρατό με τον γιο ενός φίλου της. Εκείνη του απάντησε: «Το ξέρω πολύ καλά, είναι μαζί σου στη μονάδα, είναι μαζί σου στη μονάδα. Υπηρετείς μαζί του, και ο πατέρας σου αφήνει τους ομήρους να πεθάνουν».

«Κοίτα τα πρόσωπά τους», πρόσθεσε. «Αν σε είχαν απαγάγει, ο πατέρας σου θα σε άφηνε να πεθάνεις».

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έχει εκφράσει ξεκάθαρη αντίθεση σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς, ενώ έχει δηλώσει με υπερηφάνεια ότι στο παρελθόν έχει εμποδίσει επανειλημμένα την προώθηση τέτοιων συμφωνιών.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και της ανταλλαγής ομήρων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επιστρέφοντας μόνο όταν ξεκίνησαν εκ νέου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς.

