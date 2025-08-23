search
23.08.2025 12:54

Ουκρανία: Μαχητικό MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωση – Ένας νεκρός

23.08.2025 12:54
rosiko-maxitiko-Су-27-new

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωση έπειτα από μία έξοδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κυβερνήτης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων.

Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Τα σοβιετικής κατασκευής MiG-29 αποτελούν τη βάση της μικρής Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, η οποία έχει λάβει αεροσκάφη αυτού του τύπου από την Πολωνία και τη Σλοβακία αφότου ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε επίσης επιθέσεις από 49 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, 36 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Αναφέρθηκαν πλήγματα σε επτά τοποθεσίες και οι σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο στη διάρκεια του πρωινού.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε έναν δρόμο.

