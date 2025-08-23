Επεισόδιο στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας: Προειδοποιητικά πυρά κατά βορειοκορεατών

Η Βόρεια Κορέα προειδοποίησε σήμερα τη Νότια εναντίον του κινδύνου «ανεξέλεγκτης» σύγκρουσης έπειτα από προειδοποιητικά πυρά του νοτιοκορεάτικου στρατού σε αντίδραση για σύντομο πέρασμα των συνόρων από δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ.

Το συμβάν αυτό, που εκτυλίχθηκε την Τρίτη (19η Αυγούστου), αποκαλύφθηκε από τη Βόρεια Κορέα, την πρώτη ημέρα περιοδείας στο εξωτερικό, αρχικά στο Τόκιο, κατόπιν στην Ουάσιγκτον, του νέου προέδρου της Νότιας Κορέας, του Λι Τζε-μιουνγκ, ο οποίος θέλει να ξαναρχίσει ο διάλογος ανάμεσα στη χώρα του και τη βόρεια γείτονά της.

Το επεισόδιο καταγράφτηκε καθώς βορειοκορεάτες στρατιώτες εργάζονταν για να κλείσουν μόνιμα τα χερσαία σύνορα που κόβουν στα δύο τη χερσόνησο, μετέδωσε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, επικαλούμενο τον αντιστράτηγο Κο Τζονγκ Τσολ.

Οι νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά. Εξήγησαν ότι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας πέρασαν τα σύνορα «περί τις 15:00» (09:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), ωθώντας μέλη τους να πυροβολήσουν προειδοποιητικά.

Οι βορειοκορεάτες στρατιωτικοί αποσύρθηκαν αμέσως, σύμφωνα με το επιτελείο της Σεούλ, που πρόσθεσε ότι «οι κινήσεις των βορειοκορεατικών στρατευμάτων παρακολουθούνται στενά».

«Σοβαρή πρόκληση» λέει η Βόρεια Κορέα

Χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο «σοβαρή πρόκληση», ο αντιστράτηγος Κο έκανε λόγο για πάνω από 10 προειδοποιητικές βολές πολυβόλου εναντίον των στρατιωτών του.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρό προηγούμενο, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση στα νότια σύνορα προς αναμέτρηση ως και σε ανεξέλεγκτη φάση», πρόσθεσε.

Χθες, ο κ. Κο προειδοποίησε πως η Βόρεια Κορέα θα ανταποδώσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στις προσπάθειές της να κλείσει μόνιμα τα σύνορα, προειδοποιώντας εναντίον οποιασδήποτε «εσκεμμένης στρατιωτικής πρόκλησης».

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί τη Σεούλ για διπροσωπία, ότι καλεί από τη μια σε διάλογο ενώ χειροτερεύει τις στρατιωτικές εντάσεις, εξήγησε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής του Ινστιτούτου για την Εθνική Ενοποίηση της Κορέας.

