Διπλωματική κόντρα Γαλλίας και Ιταλίας για το Ουκρανικό – Ο Σαλβίνι επιτέθηκε στον Μακρόν, πώς απάντησε το Παρίσι

Διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσε η τοποθέτηση του Ματέο Σαλβίνι κατά του Εμμανουέλ Μακρόν για το θέμα της Ουκρανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε πως είναι υπέρ του να σταλούν στρατεύματα στη περιοχή κάτι που ενόχλησε τον ακροδεξιό πολιτικό της Ιταλίας, ο οποίος σχολίασε με ειρωνικό ύφος τη δήλωση του Μακρόν.

«Αφού το θέλει τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν, μπορεί να πάει αυτός, βάζοντας κράνος και παίρνοντας τουφέκι» είπε χαρακτηριστικά, με την προεδρία της Γαλλίας να χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του.

Την ίδια ώρα, η Ιταλίδα πρέσβης Εμανουέλα Ντ’ Αλεσάντρο κλήθηκε για εξηγήσεις στο Παρίσι για τα σχόλια του Σαλβίνι.

«Στην πρέσβη υπενθυμίστηκε ότι οι δηλώσεις αυτές αντίκεινται στο κλίμα εμπιστοσύνης και στην ιστορική σχέση των δύο χωρών μας, καθώς επίσης και στις πρόσφατες διμερείς εξελίξεις», τη σθεναρή σύγκλιση των δυο χωρών, ιδίως όσον αφορά την ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία», διευκρίνισε η πηγή στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλβίνι εξαπολύει πυρά κατά του Γάλλου προέδρου. Τον περασμένο Μάρτιο αποκάλεσε «τρελό» τον Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι «σέρνει την Ευρώπη σε πόλεμο κατά της Ρωσίας».

