Νέα Υόρκη: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τους 5 νεκρούς και τους τουλάχιστον 21 τραυματίες – Αφαιρέθηκε ο οδηγός

Πέντε είναι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες στη Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το λεωφορείο έφευγε από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα προς τη Νέα Υόρκη όπου οι 51 τουρίστες από Ινδία, Κίνα και Φιλιππίνες, είχαν επισκεφτεί. Το 52ο πρόσωπο του λεωφορείου, ο οδηγός, φέρεται κατά τις αρχές να αφαιρέθηκε και να αντέδρασε υπερβολικά στη προσπάθειά του να διατηρήσει τον έλεγχο του οχήματος.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Ανάμεσα στους τραυματίες δεν υπάρχει κάποιος που να απειλείται η ζωή του, είπε ακόμη ο αστυνομικός.

«Πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο που είχε αναχωρήσει από τους καταρράκτες του Νιαγάρα προς τη Νέα Υόρκη όπως νομίζουμε με πάνω από 50 επιβάτες», ανάμεσά τους «γυναίκες, κι επίσης παιδιά», είχε πει νωρίτερα χθες ο Τζέιμς Ο’ Κάλαχαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας.

Το όχημα κατευθυνόταν ανατολικά, λίγο πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, όταν ο οδηγός «έχασε τον έλεγχο» με αποτέλεσμα το όχημα «να καταλήξει σε τάφρο», πρόσθεσε.

FATAL BUS CRASH: A tour bus returning to New York City from Niagara Falls crashed and rolled, killing and injuring multiple people. https://t.co/gjbBasVrWC#News12NY #NYC pic.twitter.com/uQpfsAkuCe — News 12 New York (@News12) August 22, 2025

Κάποιοι επιβάτες παγιδεύτηκαν και άλλοι «πετάχτηκαν έξω» από το όχημα, πρόσθεσε.

Στην περιοχή στάλθηκαν διερμηνείς, για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους τραυματισμένους τουρίστες.

Ο οδηγός, που επέζησε και είναι «καλά», σύμφωνα με τις αρχές, ανακρίθηκε.

Αξιωματούχος κέντρου υγείας της κομητείας Ίρι, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε πως 21 ενήλικοι τραυματίες διακομίστηκαν εκεί.

Συνολικά οκτώ ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή κάποιων από τους τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σύμφωνα με τη Μάργκαρετ Φερεντίνο, πρόεδρο της Mercy Flight, που μίλησε επίσης τηλεφωνικά στο AFP.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, δεν έχασε τη ζωή του παιδί. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ο’ Κάλαχαν είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον ένα νεκρό παιδί.

Εκφράζοντας θλίψη μέσω X για το «τραγικό δυστύχημα», η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σημείωσε πως οι υπηρεσίες της συντονίστηκαν «με την αστυνομία της πολιτείας (…) και τοπικούς αξιωματούχους» που συμμετείχαν στην επιχείρηση με σκοπό τη διάσωση και την περίθαλψη των θυμάτων του δυστυχήματος.

