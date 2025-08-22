search
Πολύνεκρο δυστύχημα στην Νέα Υόρκη: Aνατράπηκε λεωφορείο με τουρίστες – Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, εγκλωβισμένοι επιβάτες (Video)

22.08.2025 22:36
X/ WBEN

Τελευταία ενημέρωση: 11:20

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη, με τις Αρχές να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στο Χ αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε. Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

Ανακοίνωση σχετικά με το δυστύχημα έκανε και η κυβερνήτης της Πολιτείας, Kάθι Χόκουλ τονίζοντας ότι συνεργάζεται με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και με τις τοπικές αρχές για να δοθεί βοήθεια σε όποιον χρειάζεται.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Το ABC, επικαλούμενο αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς. Τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται ανάμεσά τους.

Σχεδόν όλοι οι επιβάτες είχαν τραύματα. Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του.

Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

‘Αγνωστα τα αίτα του δυστυχήματος

Για την ώρα δεν είναι γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος. Η αστυνομία αρχικά ανέφερε ότι εμπλέκεται και ένα ημιφορτηγό, αλλά αργότερα ανακάλεσε την εκτίμηση.

Στο λεωφορείο, που επέστρεφε στη Νέα Υόρκη από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, επέβαιναν 52 άτομα και ο οδηγός.

