Πολύνεκρο δυστύχημα στην Νέα Υόρκη: Aνατράπηκε λεωφορείο με τουρίστες – Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, εγκλωβισμένοι επιβάτες (Video)

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη, με τις Αρχές να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στο Χ αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

I-90, Pembroke- All lanes closed due to a collision involving a bus. Expect heavy delays and alternate routes of travel. pic.twitter.com/XaLajUR12C — NewYorkStatePolice (@nyspolice) August 22, 2025

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε. Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

Ανακοίνωση σχετικά με το δυστύχημα έκανε και η κυβερνήτης της Πολιτείας, Kάθι Χόκουλ τονίζοντας ότι συνεργάζεται με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και με τις τοπικές αρχές για να δοθεί βοήθεια σε όποιον χρειάζεται.

Rescue efforts were underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash Friday, New York Gov. Kathy Hochul announced. https://t.co/1kToTPMzSy pic.twitter.com/RDuXaX4n4n — KFOX14 News (@KFOX14) August 22, 2025

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Το ABC, επικαλούμενο αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς. Τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται ανάμεσά τους.

Σχεδόν όλοι οι επιβάτες είχαν τραύματα. Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του.

I’ve been briefed on the tragic tour bus accident on the @NYSThruway.



My team is coordinating closely with @nyspolice and local officials who are working to rescue and provide assistance to everyone involved. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 22, 2025

‘Αγνωστα τα αίτα του δυστυχήματος

Για την ώρα δεν είναι γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος. Η αστυνομία αρχικά ανέφερε ότι εμπλέκεται και ένα ημιφορτηγό, αλλά αργότερα ανακάλεσε την εκτίμηση.

Στο λεωφορείο, που επέστρεφε στη Νέα Υόρκη από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, επέβαιναν 52 άτομα και ο οδηγός.

