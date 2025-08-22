Σόου Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο: Το τρόπαιο του Μουντιάλ, ο Ινφαντίνο, μια φωτογραφία και η πρόσκληση σε Πούτιν

Με ένα τηλεοπτικό διάγγελμα -σόου από το Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Κένεντι της Ουάσινγκτον στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα πει ο Τραμπ, αλλά το διάγγελμα ήρθε μετά από μια σειρά συζητήσεων με παγκόσμιους ηγέτες σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις για τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κι ενώ τα σενάρια για το τι θα έλεγε «έδιναν και έπαιρναν». Μέχρι για αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία έγραψαν στο gazeta.ru ότι θα ανακοινώσει.

Σημειώνεται πως τα διαγγέλματα από το Οβάλ Γραφείο είναι σπάνια και συνήθως προορίζονται για στιγμές κρίσης ή υψηλού πολιτικού διακυβεύματος, δίνοντας στις παρατηρήσεις του Τραμπ πρόσθετο βάρος. Έτσι ο Τραμπ αποφάσισε να κάνει διάγγελμα για να… καλωσορίσουν οι ΗΠΑ τη διοργάνωση του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι, με παρόντα τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Εμφανίστηκε χαλαρός, αποκαλώντας το μουντιάλ «το πιθανώς μεγαλύτερο γεγονός στον αθλητισμό», ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο, καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο της FIFA. Ο πρόεδρος δεν φορούσε γραβάτα, αλλά ένα καπέλο που έγραφε «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα» καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφους, εμφανίστηκε χαλαρός.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από το τρόπαιο που έφερε μαζί του ο Ινφαντίνο, χαρακτηρίζοντάς το «όμορφο». «Μπορώ να το κρατήσω;» ρώτησε. Ο πρόεδρος της FIFA του το έδωσε να το… σηκώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος το τοποθέτησε στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο. Επισήμανε ότι θα… ταίριαζε στο γραφείο του.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού όπως είπε, θα του στείλει πρόσκληση.

Ο Τραμπ ύψωσε μία φωτογραφία του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, την οποία είπε πως του την έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος, λέγοντας ότι ελπίζει να μπορεί να προσκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο στις ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έλθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί», είπε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε υπονοήσει την είδηση, αποκαλύπτοντας ότι οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα εγκαταστήσουν το κεντρικό τους γραφείο μέσα στο Κέντρο Κένεντι, έναν ιστορικό πολιτιστικό χώρο που θα ανακαινιστεί με κόστος 257 εκατομμυρίων δολαρίων υπό την προεδρία του. Έχει περιγράψει το έργο ως ένα εντυπωσιακό έργο για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ την επόμενη χρονιά.

Το μουντιάλ του 2026, που θα συνδιοργανωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει 48 ομάδες και 104 αγώνες. Ο Καναδάς πρόκειται να φιλοξενήσει 13 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων 10 αγώνων ομίλων, μοιρασμένων μεταξύ Τορόντο και Βανκούβερ. Το Μεξικό θα φιλοξενήσει επίσης 13, κυρίως στην Πόλη του Μεξικού, την Γκουανταλαχάρα και το Μοντερέι. Οι υπόλοιποι 78 αγώνες θα διεξαχθούν σε 11 αμερικανικές πόλεις.

Η FIFA, η διοικητική αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχει ήδη χτίσει το αμερικανικό της αποτύπωμα ενόψει της διευρυμένης διοργάνωσης, εγκαινιάζοντας γραφεία στο Μαϊάμι και μέσα στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ απειλεί να κατεβάσει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη

Ο Πριγκόζιν ήξερε ότι ήταν «καταδικασμένος» μετά την αποτυχημένη εξέγερση κατά του Πούτιν, λέει η μητέρα του

Τρομακτικό ατύχημα στην Ιταλία: Σε σοβαρή κατάσταση νήπιο που έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει