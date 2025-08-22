Ο Πριγκόζιν ήξερε ότι ήταν «καταδικασμένος» μετά την αποτυχημένη εξέγερση κατά του Πούτιν, λέει η μητέρα του

Ο Ρώσος πολέμαρχος και επιχειρηματίας Γεβγκένι Πριγκοζίν ήταν «καταδικασμένος» μετά την αποτυχημένη ανταρσία του και είχε πει στη μητέρα του ότι περίμενε να πεθάνει τις ημέρες πριν από τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους του.

Ο Πριγκοζίν, ιδρυτής της διαβόητης ομάδας μισθοφόρων Wagner, πέθανε όταν το επιχειρηματικό του τζετ συνετρίβη το καλοκαίρι του 2023, δύο μήνες αφότου οι μαχητές του κατέλαβαν για λίγο τον έλεγχο της νότιας πόλης Ροστόφ και προέλασαν προς τη Μόσχα σε μια βραχύβια εξέγερση κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας.

«Όταν τον είδα τελευταία φορά, φαινόταν καταδικασμένος», είπε η Βιολέτα Πριγκοζίν, 85 ετών, σε συνέντευξή της στο ρωσικό μέσο Fontanka, θυμούμενη την τελευταία συνάντηση που είχε με τον γιο της μια εβδομάδα πριν από τη θανατηφόρα συντριβή.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε προβλέψει τον θάνατό του, απάντησε: «Φυσικά».

Η Πριγκοζίνα, στην πρώτη συνέντευξη στενού συγγενή του εκλιπόντος ηγέτη της Wagner, είπε ότι οι αρχές δεν της έχουν πει ακόμη τι συνέβη στον γιο της.

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι ο Πριγκόζιν πιθανότατα σκοτώθηκε από έκρηξη στο αεροσκάφος κατόπιν εντολής του Βλαντιμίρ Πούτιν ως αντίποινα για την ανταρσία του.

Η Πριγκοζίνα, η οποία διευθύνει μια γκαλερί που εκθέτει φιλοπόλεμη τέχνη, είπε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον γιο της από το να παρελάσει στη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι υπερεκτίμησε το μέγεθος της υποστήριξης που λάμβανε.

«Όταν είδαμε ο ένας τον άλλον πριν από την πορεία, του είπα: “Ζένια, μόνο οι άνθρωποι στο διαδίκτυο θα σε υποστηρίξουν. Κανείς δεν θα πάει μαζί σου. Οι άνθρωποι δεν είναι έτσι τώρα. Κανείς δεν θα βγει στην πλατεία”».

Η Πριγκοζίνα είπε ότι ο γιος της απάντησε: “Όχι, θα με υποστηρίξουν”.

Η βραχύβια εξέγερση του Πριγκοζίν, που ξεκίνησε με αρκετές εκατοντάδες από τους πιο πιστούς μαχητές του, προηγήθηκε εβδομάδων κλιμάκωσης της έντασης με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και τους κορυφαίους διοικητές του, τους οποίους κατηγόρησε για διαφθορά.

Εκείνη την εποχή, η Wagner έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με τους μαχητές του Πριγκόζιν να αναπτύσσονται συχνά ως στρατεύματα κρούσης σε μετωπικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια μαχών στην ανατολική Ουκρανία.

Ενώ καμία σημαντική πολιτική προσωπικότητα δεν υποστήριξε την εξέγερση του Πριγκόζιν, οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι στο αποκορύφωμά της, η ωμή, αντι-καθεστωτική ρητορική του είχε ευρεία απήχηση και του χάρισε σημαντική υποστήριξη μεταξύ των Ρώσων.

Όταν τα στρατεύματα της Wagner κατέλαβαν τον έλεγχο βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ροστόφ, ο Πριγκόζιν έγινε θερμά δεκτός από τους ντόπιους.

Αλλά ακύρωσε την πορεία περίπου 193 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα μετά από μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους και τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος ενήργησε ως μεσάζων.

Κατά τη διάρκεια της προέλασης, μαχητικά της Wagner κατέρριψαν ένα επιθετικό ελικόπτερο Ka-52, σκοτώνοντας το πλήρωμά του, και κατέστρεψαν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος Il-18.

«Στο τέλος απλώς γύρισε – αυτό ήταν όλο», είπε η Πριγκοζίνα.

«Δεν είχε καμία πρόθεση να ανατρέψει τον Πούτιν, απολύτως όχι. Ήθελε μόνο να επικοινωνήσει με την στρατιωτική ηγεσία», πρόσθεσε, ισχυριζόμενη ότι ο γιος της σταμάτησε την πορεία για να αποφύγει περαιτέρω αιματοχυσία μεταξύ των τακτικών ρωσικών στρατευμάτων.

«Μου είπε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει νεαρούς κατά τη διάρκεια της πορείας του», είπε η Πριγκοζίνα.

Μετά τον θάνατο του Πριγκοζίν, οι ρωσικές αρχές κινήθηκαν γρήγορα για να κατασχέσουν την εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία του, η οποία εκτεινόταν πολύ πέρα ​​από τις μισθοφορικές επιχειρήσεις και περιλάμβανε διαδικτυακά «bot farms», επιχειρήσεις εξόρυξης στην Αφρική και μια τεράστια επιχείρηση εστίασης – τον λόγο για τον οποίο πήρε το παρατσούκλι «ο σεφ του Πούτιν».

Οι δυνάμεις της Wagner, οι οποίες δρούσαν κυρίως σε όλη την Αφρική και έχουν κατηγορηθεί για μαζικές φρικαλεότητες, έχουν έκτοτε απορροφηθεί από τις ρωσικές κρατικές δομές και συνεχίζουν να λειτουργούν με το όνομα Africa Corps.

Ο 27χρονος γιος του Πριγκόζιν, Πάβελ, ο οποίος πολέμησε με τη Wagner στη Συρία, έχει σε μεγάλο βαθμό παραγκωνιστεί στον αγώνα για την εξουσία που ακολούθησε τον θάνατο του πατέρα του.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Πριγκοζίνα κέρδισε μια απροσδόκητη νίκη σε δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο διέταξε την αφαίρεσή της από τον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων και έδωσε εντολή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώσει τα δικαστικά της έξοδα.

Αυτή και ο εγγονός της είχαν τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κίνησης κατά της οικογένειας Πριγκόζιν, οποία επί χρόνια έπαιζε ενεργό ρόλο στο δίκτυο επιχειρήσεων του Γεβγένι Πριγκόζιν.

Στη συνέντευξη με την Fontanka, η Πριγκόζινα παραπονέθηκε ότι παρά το γεγονός ότι αφαιρέθηκε από τον κατάλογο κυρώσεων, πρόσφατα της αρνήθηκαν βίζα για να ταξιδέψει στο Αμβούργο της Γερμανίας για να επισκεφθεί μια κλινική.

«Αντίθετα, ετοιμάζω πολλές εκθέσεις τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι ένα από τα κύρια έργα που εκτίθενται αυτή τη στιγμή στην γκαλερί της στην Αγία Πετρούπολη δείχνει ένα πορτρέτο του γιου της στην Ουκρανία.

