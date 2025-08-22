search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

22.08.2025 19:32

Προκαλεί ο Νετανιάχου: «Χονδροειδές ψέμα» η έκθεση του ΟΗΕ που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα – «Η Χαμάς φταίει για τις ελλείψεις»

22.08.2025 19:32
netanyahu

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα ως “χονδροειδές ψέμα” την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί» χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ». Ωστόσο η έκθεση του ΟΗΕ «αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς», γράφει ο Νετανιάχου εκφράζοντας δυσαρέσκεια, σύμφωνα με τον οποίο «οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη στις ενέργειές του».

BOLOS_GUNAIKOKTONIA
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα 3 παιδιά ήταν πάνω από τη νεκρή μάνα τους – Η 16χρονη κόρη πήρε την ΕΛΑΣ

Tulsi Gabbard
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ κλείνουν τη στρόφιγγα πληροφόρησης προς τους συμμάχους τους – Το μπλόκο από την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Τραμπ

paidiko kathisma auto
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό ατύχημα στην Ιταλία: Σε σοβαρή κατάσταση νήπιο που έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει

UG-Sustainability-Report_Ln-1
ADVERTORIAL

Η United Group δημοσιεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 σημειώνοντας απτή πρόοδο στις προτεραιότητες ESG

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Υπέρ του τελικά κατέληξε η μεθόδευση», λέει ο δικηγόρος του

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

