Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι για τον Τραμπ – Ο ίδιος θα προτιμούσε «να μην παραστεί»

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δει αν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν ήταν σίγουρος αν έπρεπε να παραστεί σε μια συνάντηση που προσπαθούσε να οργανώσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι μετά τις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Ωστόσο, είπε ότι θα προτιμούσε να μην παραστεί.

Επιπλέον, σχετικά με τη έρευνα κατά του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «θα μάθουμε τι συνέβη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι έχει ελάχιστες πληροφορίες για την έρευνα του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τζον Μπόλτον, τον οποίο ωστόσο αποκάλεσε «ρεμάλι».

«Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι πράγματι ένα ρεμάλι». Ο Τραμπ είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα τον ενημερώσει πιθανώς για την έρευνα σήμερα.

Για το TikTok ανέφερε ότι «θα παρακολουθήσουμε τα θέματα ασφαλείας» και ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, «όταν θα είναι απαραίτητο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να καθαιρέσει ένα από τα μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), τη Λάιζα Κουκ, εάν δεν παραιτηθεί από μόνη της, καθώς ένας στενός συνεργάτης του την κατηγορεί ότι παραχάραξε έγγραφα με σκοπό να λάβει στεγαστικό δάνειο.

«Αυτό που έκανε (η Κουκ) είναι πολύ κακό και επομένως θα την αποπέμψω, αν δεν παραιτηθεί», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον. Τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε καλέσει πολλές φορές την Κουκ, την πρώτη Αφροαμερικανή που διορίστηκε στη Fed, εντείνοντας με την ευκαιρία αυτή τις πιέσεις του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Η Κουκ διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικίας (FHFA) Μπιλ Πάλτι, τον οποίο διόρισε ο Τραμπ, την κατηγορεί ότι παραχάραξε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της προκειμένου να πετύχει ευνοϊκά επιτόκια για δύο στεγαστικά δάνεια. Ο Πάλτι ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος της, θεωρώντας ότι «μια απάτη σε στεγαστικό δάνειο συνιστά ποινικό αδίκημα», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η παραίτηση της Κουκ θα επέτρεπε στον Τραμπ να ενισχύσει τον έλεγχό του στη Fed, καθώς θα μπορούσε να διορίσει δύο νέους κυβερνήτες της επιλογής του, μετά και την αποχώρηση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του Τζερόμ Πάουελ, τον επόμενο Μάιο, οπότε λήγει η θητεία του. Ο 79χρονος πρόεδρος ασκεί δριμεία κριτική στον Πάουελ –τον οποίο είχε διορίσει ο ίδιος– επειδή «καθυστερεί» να μειώσει τα επιτόκια, σε μια περίοδο που ο δασμολογικός πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ καθιστά αβέβαιες τις οικονομικές προοπτικές.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξετάζονται έντεκα υποψηφιότητες για τη θέση του Πάουελ.

