search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 18:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 17:39

Η κυβέρνηση της Δανίας καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

22.08.2025 17:39
kafes

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα πως θα καταργήσει τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, που έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση των τιμών των τροφίμων.

«Επιλέξαμε κάτι που έχει έναν άμεσο αντίκτυπο για τους Δανέζους, οι οποίοι μπορούν αμέσως να νιώσουν πως θα έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν, που είναι επίσης υπουργός Άμυνας και αρχηγός του φιλελεύθερου κόμματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Φορολογίας, ο καφές πακέτο στη Δανία θα κοστίζει πέντε κορώνες λιγότερο (66 λεπτά του ευρώ).

Καθώς θεωρείται ο παλαιότερος στη Δανία, ο ειδικός φόρος στη σοκολάτα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, σε γλυκά, σε ζαχαρωμένα φρούτα και σε τσίχλες. Ανέρχεται μεταξύ 3 και 3,5 ευρώ, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του τροφίμου.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της χώρας, τον Ιούλιο, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε περισσότερο από 25,3% σε διάστημα ενός έτους. Ο καφές κατέστη 35,5% ακριβότερος.

Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια κλίμακα.

Καταργώντας αυτούς τους φόρους, οι απώλειες για τα δημόσια οικονομικά της Δανίας αναμένεται να ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες (321 εκατομμύρια ευρώ).

Διαβάστε επίσης:

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό της πρόγραμμα

Συναγερμός στις ΗΠΑ με κατεψυγμένες γαρίδες – Ανακαλούνται πολλές παρτίδες λόγω πιθανής ραδιενεργής μόλυνσης (video)

Έτοιμη η Ρωσία να κυκλοφορήσει αλκοολούχα ποτά «Λένιν» και «Στάλιν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostas-lena-samara3
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Κώστας Σαμαράς για την αδερφή του Λένα – «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

metanastes ellada 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόφαση Πλεύρη-Γεωργιάδη: Με ακτινογραφία στον… αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η «οστική ηλικία» των ασυνόδευτων που αιτούνται άσυλο

trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι για τον Τραμπ – Ο ίδιος θα προτιμούσε «να μην παραστεί»

tiletheasi sk 987- new
MEDIA

Πτωτικές τάσεις τηλεθέασης επικράτησαν την Πέμπτη (21/8)

volos-gynaikoktonia-345
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και οι 4 συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 18:25
kostas-lena-samara3
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Κώστας Σαμαράς για την αδερφή του Λένα – «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

metanastes ellada 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόφαση Πλεύρη-Γεωργιάδη: Με ακτινογραφία στον… αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η «οστική ηλικία» των ασυνόδευτων που αιτούνται άσυλο

trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι για τον Τραμπ – Ο ίδιος θα προτιμούσε «να μην παραστεί»

1 / 3