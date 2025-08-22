Συναγερμός στις ΗΠΑ με κατεψυγμένες γαρίδες – Ανακαλούνται πολλές παρτίδες λόγω πιθανής ραδιενεργής μόλυνσης (video)

Πολλές μάρκες κατεψυγμένων γαρίδων, ωμών και μαγειρεμένων, ανακαλούνται από την αγορά στις ΗΠΑ λόγω πιθανής ραδιενεργής μόλυνσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της χώρας (FDA).

Τα προϊόντα κατεψυγμένων γαρίδων πωλούνται από την εταιρεία Southwind Foods, LLC, με έδρα το Κάρσον της Καλιφόρνια, σύμφωνα με ειδοποίηση του FDA που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από τον FDA, η Southwind Foods δήλωσε ότι «ανακαλεί εθελοντικά μια περιορισμένη ποσότητα κατεψυγμένων γαρίδων» λόγω πιθανής μόλυνσης με Καίσιο-137 (Cesium-137), ένα ραδιενεργό ισότοπο.

Οι συσκευασμένες, κατεψυγμένες, ωμές και μαγειρεμένες γαρίδες της τελευταίας ανάκλησης πουλήθηκαν μεταξύ 17 Ιουλίου και 8 Αυγούστου σε εννέα πολιτείες: Αλαμπάμα, Αριζόνα, Καλιφόρνια, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Πενσιλβάνια, Γιούτα, Βιρτζίνια και Δυτική Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον FDA. Τα προϊόντα πωλήθηκαν με τις μάρκες Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American και First Street, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ανάκλησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθενειών, δήλωσε η εταιρεία.

Να σημειωθεί πως κατεψυγμένες ωμές γαρίδες της μάρκας Great Value, που πωλούνται στα Walmart, ανακλήθηκαν νωρίτερα την ίδια εβδομάδα για τον ίδιο λόγο: πιθανή μόλυνση με Καίσιο-137.

Και τα προϊόντα Great Value και Southwind Foods είχαν συσκευαστεί στην Ινδονησία από την εταιρεία BMS Foods, σύμφωνα με τον FDA.

Ο FDA ανέφερε ότι οι γαρίδες της BMS Foods παραβιάζουν τον Νόμο Τροφίμων, Φαρμάκων και Καλλυντικών καθώς «φαίνεται να έχουν προετοιμαστεί, συσκευαστεί ή αποθηκευτεί σε ανθυγιεινές συνθήκες, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με Cs-137 και να συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια».

Προϊόντα από την BMS Foods δεν θα εισάγονται πλέον στις ΗΠΑ «μέχρι η εταιρεία να επιλύσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση της παραβίασης», δήλωσε ο FDA.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τον FDA, κανένα προϊόν που έχει θετικά δείγματα ή έχει επιβεβαιωθεί για Καίσιο-137 δεν έχει μπει στην αλυσίδα τροφίμων των ΗΠΑ.

Ο Οργανισμός τόνισε ότι θα «συνεχίσει να συνεργάζεται με τη βιομηχανία για να εντοπίσει όλα τα επηρεασμένα προϊόντα που επεξεργάστηκε η BMS Foods, να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες».

Το καίσιο είναι ένα μαλακό, εύκαμπτο, αργυρόλευκο μέταλλο που υγροποιείται κοντά στη θερμοκρασία δωματίου, αλλά συνδέεται εύκολα με τα χλωρίδια για να σχηματίσει μια κρυσταλλική σκόνη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA).

Η εξωτερική έκθεση σε μεγάλες ποσότητες Καισίου-137 μπορεί, σύμφωνα με την EPA, να προκαλέσει εγκαύματα, οξεία ασθένεια από ακτινοβολία και ακόμη και θάνατο.

