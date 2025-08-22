search
22.08.2025 16:57

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει τηλεοπτικό διάγγελμα από το Οβάλ Γραφείο

22.08.2025 16:57
TRUMP_9_8
AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει τηλεοπτικό διάγγελμα από το Οβάλ Γραφείο σήμερα, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα πει ο Τραμπ, αλλά το διάγγελμα έρχεται μετά από μια σειρά συζητήσεων με παγκόσμιους ηγέτες σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις για τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σημειώνεται πως τα διαγγέλματα από το Οβάλ Γραφείο είναι σπάνια και συνήθως προορίζονται για στιγμές κρίσης ή υψηλού πολιτικού διακυβεύματος, δίνοντας στις παρατηρήσεις του Τραμπ πρόσθετο βάρος.

Ο Τραμπ θα εκφωνήσει την τηλεοπτική του ομιλία από τον Λευκό Οίκο το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, φιλοξένησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Ενώ η συνάντηση δεν κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022, έθεσε τις βάσεις για μια πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο ο Τραμπ συναντήθηκε σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα την Παρασκευή.

