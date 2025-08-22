search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 16:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 16:26

Έτοιμη η Ρωσία να κυκλοφορήσει αλκοολούχα ποτά «Λένιν» και «Στάλιν»

22.08.2025 16:26
vodka-ria-novosti-34

Η ρωσική εταιρεία παραγωγής κονιάκ ZAO Novokubanskoe υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων «Λένιν» και «Στάλιν», με την οποία θα είναι δυνατή η πώληση διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με την gazeta.ru, με αυτά τα εμπορικά σήματα θα μπορούν να πωλούνται απεριτίφ, μπράντι, κρασιά, ουίσκι, βότκα, τζιν, λικέρ και άλλα ποτά.

Η εταιρεία λειτουργεί από το 1994. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2024, τα έσοδά της ανήλθαν σε 350 εκατομμύρια ρούβλια, ενώ τα καθαρά κέρδη σε 37 εκατομμύρια ρούβλια. Η εταιρεία είναι ένας από τους παλαιότερους παραγωγούς κονιάκ στη Ρωσία. Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1943 και από το 1965 ηγείται της «ιστορίας του κονιάκ».

Νωρίτερα στη Ρωσία θέλησαν να καταχωρήσουν το εμπορικό σήμα για μπύρα και λουκάνικα… «Συνάντηση στην Αλάσκα».

Διαβάστε επίσης:

Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Γάζα: Και επισήμως λιμός, λέει οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών – Για «ψεύδη» μιλάει (πάλι) το Ισραήλ

Ιταλία: Σάλος με ομάδα στο Facebook που διαμοίραζε φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών – Δρούσε ανενόχλητη επί έξι χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vodka-ria-novosti-34
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η Ρωσία να κυκλοφορήσει αλκοολούχα ποτά «Λένιν» και «Στάλιν»

nikos_papandreou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Να αναγνωρίσει ο Τσίπρας τα ψέματα που είπε για το Μνημόνιο

King & Conqueror_2
ADVERTORIAL

King & Conqueror: Το επικό δράμα με τους James Norton και Nikolaj Coster-Waldau έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV

rodos-meloni-345
ΕΛΛΑΔΑ

Η «αθόρυβη» παρουσία της Μελόνι σε βίλα στη Ρόδο πριν μεταβεί στην Ουάσινγκτον

LIL NAS X
LIFESTYLE

Ο Lil Nas X συνελήφθη για ξυλοδαρμό αστυνομικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 16:38
vodka-ria-novosti-34
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η Ρωσία να κυκλοφορήσει αλκοολούχα ποτά «Λένιν» και «Στάλιν»

nikos_papandreou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Να αναγνωρίσει ο Τσίπρας τα ψέματα που είπε για το Μνημόνιο

King & Conqueror_2
ADVERTORIAL

King & Conqueror: Το επικό δράμα με τους James Norton και Nikolaj Coster-Waldau έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV

1 / 3