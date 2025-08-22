Η ρωσική εταιρεία παραγωγής κονιάκ ZAO Novokubanskoe υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων «Λένιν» και «Στάλιν», με την οποία θα είναι δυνατή η πώληση διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με την gazeta.ru, με αυτά τα εμπορικά σήματα θα μπορούν να πωλούνται απεριτίφ, μπράντι, κρασιά, ουίσκι, βότκα, τζιν, λικέρ και άλλα ποτά.

Η εταιρεία λειτουργεί από το 1994. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2024, τα έσοδά της ανήλθαν σε 350 εκατομμύρια ρούβλια, ενώ τα καθαρά κέρδη σε 37 εκατομμύρια ρούβλια. Η εταιρεία είναι ένας από τους παλαιότερους παραγωγούς κονιάκ στη Ρωσία. Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1943 και από το 1965 ηγείται της «ιστορίας του κονιάκ».

Νωρίτερα στη Ρωσία θέλησαν να καταχωρήσουν το εμπορικό σήμα για μπύρα και λουκάνικα… «Συνάντηση στην Αλάσκα».

