Λαβρόφ: Καμία συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι μέχρι να συμφωνηθεί η ατζέντα

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Όπως ξεκαθάρισε ο Λαβρόφ, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά επιμένει ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει έτοιμος να την κάνει όταν υπάρξει έτοιμη ατζέντα για τη συνάντησή τους.

Μιλώντας στην εκπομπή “Meet the Press with Kristen Welker” του NBC TV, ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συμφώνησε να είναι ευέλικτη σε ορισμένα σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το Reuters.

«Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συνάντηση θα έχει πραγματικά μια ατζέντα, μια προεδρική ατζέντα», δήλωσε ο Λαβρόφ. Υπονόησε ότι η Ουκρανία ήταν αυτή που εμπόδιζε την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Όταν παρουσιάστηκαν στον Ζελένσκι κάποιες αρχές, αναγκαίες για την ειρηνευτική διαδικασία, αυτός είπε “όχι σε όλα”» υποστήριξε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο εάν όλα τα ζητήματα που απαιτούν συζήτηση στο υψηλότερο επίπεδο είχαν διευθετηθεί εκ των προτέρων.

Διαβάστε επίσης:

Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Γάζα: Και επισήμως λιμός, λέει οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών – Για «ψεύδη» μιλάει (πάλι) το Ισραήλ

Ιταλία: Σάλος με ομάδα στο Facebook που διαμοίραζε φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών – Δρούσε ανενόχλητη επί έξι χρόνια