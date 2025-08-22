search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

22.08.2025 15:33

Λαβρόφ: Καμία συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι μέχρι να συμφωνηθεί η ατζέντα

22.08.2025 15:33
Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Όπως ξεκαθάρισε ο Λαβρόφ, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά επιμένει ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει έτοιμος να την κάνει όταν υπάρξει έτοιμη ατζέντα για τη συνάντησή τους.

Μιλώντας στην εκπομπή “Meet the Press with Kristen Welker” του NBC TV, ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συμφώνησε να είναι ευέλικτη σε ορισμένα σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το Reuters.

«Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συνάντηση θα έχει πραγματικά μια ατζέντα, μια προεδρική ατζέντα», δήλωσε ο Λαβρόφ. Υπονόησε ότι η Ουκρανία ήταν αυτή που εμπόδιζε την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Όταν παρουσιάστηκαν στον Ζελένσκι κάποιες αρχές, αναγκαίες για την ειρηνευτική διαδικασία, αυτός είπε “όχι σε όλα”» υποστήριξε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο εάν όλα τα ζητήματα που απαιτούν συζήτηση στο υψηλότερο επίπεδο είχαν διευθετηθεί εκ των προτέρων.

