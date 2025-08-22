search
ΚΟΣΜΟΣ

22.08.2025 19:02

Σήμα για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβρη από τη Fed – Ράλι στη Wall Street

22.08.2025 19:02
wall street 8876- new

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αντέδρασε θετικά στις σημερινές δηλώσεις του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων μελλοντικά προκειμένου να στηρίξει την αγορά εργασίας, την ώρα που το δολάριο και τα ομόλογα υποχωρούν.

«Η αρχική αντίδραση της αγοράς στην ομιλία του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας (…) ήταν εξαιρετικά θετική», συνόψισαν οι αναλυτές του Briefing.com.

Οι μετοχές των κυριότερων εταιριών βρίσκονταν ήδη σε θετικό έδαφος και κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο μετά τις δηλώσεις του Πάουελ. Γύρω στις 18.10 (ώρα Ελλάδας) ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραφε άνοδο 1,85%, αφού προηγουμένως είχε σπάσει νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, φτάνοντας στις 45.668,02 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας καταγράφει άνοδο +2,03% και ο S&P 500 +1,58%.

Το δολάριο, που ήταν σταθερό το πρωί, υποχώρησε κατά 1,04% έναντι του ευρώ και κατά 0,92% έναντι της στερλίνας.

Ο Πάουελ αιφνιδίασε τις αγορές δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο «ταχείας» επιδείνωσης στην αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, κάτι που θα δικαιολογούσε την αλλαγή νομισματικής πολιτικής. Σημείωσε ωστόσο ότι η Fed αντιμετωπίζει μια «ευαίσθητη κατάσταση» επειδή οι νέοι δασμοί που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση αρχίζουν ταυτόχρονα να γίνονται αισθητοί στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές και υπάρχει κίνδυνος να υποδαυλίσουν τον πληθωρισμό.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν πτώση των ομολόγων του δημοσίου: η απόδοση του διετούς ομολόγου πέρασε από το 3,68% στο 3,78% ενώ του δεκαετούς στο 4,33%, ενώ την Πέμπτη είχε κλείσει στο 4,25%.

«Οι μακροοικονομικές προοπτικές θα έπρεπε να πείσουν τη Fed να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 17 Σεπτεμβρίου», στο 4-4,25%, παρατήρησε ο αναλυτής της LPL Financial Τζέφρι Ρόουτς. Σημείωσε ότι οι περισσότεροι παράγοντες της αγοράς αναμένουν αυτήν την εξέλιξη. «Από την άλλη, μακροπρόθεσμα, οι δομικές αλλαγές της (αμερικανικής) οικονομίας δημιούργησαν μια αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον ρυθμό μείωσης των επιτοκίων», πρόσθεσε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 20:00
