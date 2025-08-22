search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 19:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 18:55

Ο Ρούτε «αποφάσισε» για τον… Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Προεξοφλεί την εμπλοκή των ΗΠΑ

22.08.2025 18:55
rutte-zelenskyy

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στο Κίεβο, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να δώσουν “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας” για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, κατά την πάγια τακτική των Ευρωπαίων συμμάχων του, επιμένοντας στην στρατηγική σύγκρουσης, παρά τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυσή της. Τη στιγμή που ΕΕ και ΝΑΤΟ νομίζουν πως είναι μόνοι τους στις συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει.

“Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες, και αυτό προσπαθούμε να καθορίσουμε τώρα” για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία “δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο του ουκρανικού εδάφους”, ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, πρόκειται για δύο μορφές εγγυήσεων, η πρώτη να προβλέπει την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελείται από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

“Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να κρατήσουν”. “Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν”, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος από ό,τι φαίνεται…. αποφάσισε και για τον Τραμπ, η στάση του οποίου προς το παρόν είναι διφορούμενη.  Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες σε Ουκρανικό έδαφος, άλλωστε αποτελεί και όρο του Πούτιν, και τονίζει αόριστα ότι μπορεί να υπάρξει βοήθεια από αέρος, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι η Μόσχα πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή διπλωματία ως «επιθετική κλιμάκωση» και ως «αδέξια προσπάθεια να επηρεαστεί ο Τραμπ».

Ρώσοι αξιωματούχοι άλλωστε έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι η Μόσχα δεν θα δεχτεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, μία από τις βασικές εγγυήσεις ασφαλείας που συζητούνται. 

Δίπλα στον Ρούτε, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι οι εργασίες που αφορούν τις εγγυήσεις αυτές είναι “πολύ δύσκολες”.

“Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιος θα μπορεί να παρέχει στρατιωτικό προσωπικό, ποιος θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες, ποιος θα έχει παρουσία στη θάλασσα ή στον αέρα, και ποιος είναι έτοιμος να παράσχει χρηματοδότηση”, δήλωσε πριν προσθέσει: “Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας ώστε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί”.

Ο Ρούτε, αρχικά ως πρωθυπουργός της Ολλανδίας και στη συνέχεια ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Κιέβου μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν στο Κίεβο λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε και του Ζελένσκι, όπως άλλωστε γίνεται… σε κάθε ηχηρή επίσκεψη.

Η δημοτική στρατιωτική διοίκηση κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω “απειλής” επίθεσης με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Μόσχα είχε υπογράψει το Μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994, το οποίο στόχευε στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη από αυτές τις χώρες των πυρηνικών όπλων που είχαν από τη σοβιετική εποχή.

Η Ρωσία παραβίασε αυτό το μνημόνιο αρχικά καταλαμβάνοντας την Κριμαία το 2014, στη συνέχεια εξαπολύοντας επίθεση ευρείας κλίμακας κατά της Ουκρανίας το 2022, κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και ανάγκασε εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Διαβάστε επίσης:

Η κυβέρνηση της Δανίας καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό της πρόγραμμα

Συναγερμός στις ΗΠΑ με κατεψυγμένες γαρίδες – Ανακαλούνται πολλές παρτίδες λόγω πιθανής ραδιενεργής μόλυνσης (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
UG-Sustainability-Report_Ln-1
ADVERTORIAL

Η United Group δημοσιεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 σημειώνοντας απτή πρόοδο στις προτεραιότητες ESG

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Υπέρ του τελικά κατέληξε η μεθόδευση», λέει ο δικηγόρος του

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Νετανιάχου: «Χονδροειδές ψέμα» η έκθεση του ΟΗΕ που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα – «Η Χαμάς φταίει για τις ελλείψεις»

Scott Rose-Marsh
LIFESTYLE

O Βρετανός ανερχόμενος σταρ Σκοτ Ρόουζ-Μαρς έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

TZIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νησί – Σπεύδουν στο κέντρο υγείας και στα φαρμακεία οι ασθενείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 19:53
UG-Sustainability-Report_Ln-1
ADVERTORIAL

Η United Group δημοσιεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 σημειώνοντας απτή πρόοδο στις προτεραιότητες ESG

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Υπέρ του τελικά κατέληξε η μεθόδευση», λέει ο δικηγόρος του

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Νετανιάχου: «Χονδροειδές ψέμα» η έκθεση του ΟΗΕ που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα – «Η Χαμάς φταίει για τις ελλείψεις»

1 / 3