Ο Ρούτε «αποφάσισε» για τον… Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Προεξοφλεί την εμπλοκή των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στο Κίεβο, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να δώσουν “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας” για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, κατά την πάγια τακτική των Ευρωπαίων συμμάχων του, επιμένοντας στην στρατηγική σύγκρουσης, παρά τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυσή της. Τη στιγμή που ΕΕ και ΝΑΤΟ νομίζουν πως είναι μόνοι τους στις συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει.

“Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες, και αυτό προσπαθούμε να καθορίσουμε τώρα” για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία “δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο του ουκρανικού εδάφους”, ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, πρόκειται για δύο μορφές εγγυήσεων, η πρώτη να προβλέπει την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελείται από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

“Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να κρατήσουν”. “Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν”, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος από ό,τι φαίνεται…. αποφάσισε και για τον Τραμπ, η στάση του οποίου προς το παρόν είναι διφορούμενη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες σε Ουκρανικό έδαφος, άλλωστε αποτελεί και όρο του Πούτιν, και τονίζει αόριστα ότι μπορεί να υπάρξει βοήθεια από αέρος, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι η Μόσχα πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή διπλωματία ως «επιθετική κλιμάκωση» και ως «αδέξια προσπάθεια να επηρεαστεί ο Τραμπ».

Ρώσοι αξιωματούχοι άλλωστε έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι η Μόσχα δεν θα δεχτεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, μία από τις βασικές εγγυήσεις ασφαλείας που συζητούνται.

Δίπλα στον Ρούτε, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι οι εργασίες που αφορούν τις εγγυήσεις αυτές είναι “πολύ δύσκολες”.

“Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιος θα μπορεί να παρέχει στρατιωτικό προσωπικό, ποιος θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες, ποιος θα έχει παρουσία στη θάλασσα ή στον αέρα, και ποιος είναι έτοιμος να παράσχει χρηματοδότηση”, δήλωσε πριν προσθέσει: “Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας ώστε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί”.

Ο Ρούτε, αρχικά ως πρωθυπουργός της Ολλανδίας και στη συνέχεια ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Κιέβου μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν στο Κίεβο λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε και του Ζελένσκι, όπως άλλωστε γίνεται… σε κάθε ηχηρή επίσκεψη.

Η δημοτική στρατιωτική διοίκηση κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω “απειλής” επίθεσης με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Μόσχα είχε υπογράψει το Μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994, το οποίο στόχευε στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη από αυτές τις χώρες των πυρηνικών όπλων που είχαν από τη σοβιετική εποχή.

Η Ρωσία παραβίασε αυτό το μνημόνιο αρχικά καταλαμβάνοντας την Κριμαία το 2014, στη συνέχεια εξαπολύοντας επίθεση ευρείας κλίμακας κατά της Ουκρανίας το 2022, κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και ανάγκασε εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

