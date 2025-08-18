Γάζα: Νέα πρόταση για εκεχειρία παρέλαβαν οι διαπραγματευτές της Χαμάς

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κάιρο έλαβαν μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος, ενώ ο πρωθυπουργός του βασικού μεσολαβητή, του Κατάρ, βρίσκεται επίσης στην Αίγυπτο για να πιέσει για εκεχειρία.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών Αιγύπτου και Κατάρ, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να εξασφαλίσουν μια διαρκή κατάπαυση του πυρός στον συνεχιζόμενο πόλεμο, ο οποίος για περισσότερο από 22 μήνες έχει δημιουργήσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, μιλώντας στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η τελευταία πρόταση των μεσολαβητών «είναι μια συμφωνία-πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μόνιμη κατάπαυση του πυρός», ζητώντας μια αρχική εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο δόσεις. Ο αξιωματούχος είπε ότι «η Χαμάς θα πραγματοποιήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ηγεσίας της» και με ηγέτες άλλων παλαιστινιακών φατριών για να εξετάσει το κείμενο.

Πηγή από την Ισλαμική Τζιχάντ, μια παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση που έχει πολεμήσει στο πλευρό της Χαμάς στη Γάζα, είπε στο AFP ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν ζωντανοί 10 Ισραηλινοί όμηροι, μαζί με έναν αριθμό πτωμάτων». Από τους 251 ομήρους που αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 27 που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι νεκροί.

Σύμφωνα με την πηγή της Ισλαμικής Τζιχάντ, «οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν σε δεύτερη φάση, και θα ακολουθήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία» με στόχο τον οριστικό τερματισμό του «πολέμου και της επιθετικότητας» με διεθνείς εγγυήσεις. Η πηγή πρόσθεσε ότι «όλες οι φατρίες υποστηρίζουν αυτό που παρουσιάστηκε» από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, ο οποίος επισκέφθηκε τη Δευτέρα το συνοριακό σταθμό της Ράφα με τη Γάζα, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, επισκέφθηκε την περιοχή «για να εδραιώσει τις υπάρχουσες κοινές προσπάθειές μας, προκειμένου να ασκηθεί η μέγιστη πίεση στις δύο πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν».

Αναφερόμενος στις δεινές ανθρωπιστικές συνθήκες για τα περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι οργανισμοί του ΟΗΕ και οι οργανώσεις αρωγής έχουν προειδοποιήσει για λιμό, ο Αμπντελάτι τόνισε την επείγουσα ανάγκη επίτευξης συμφωνίας. «Η τρέχουσα κατάσταση επί τόπου είναι πέρα από κάθε φαντασία», δήλωσε. Από την πλευρά της, η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον θύλακα κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 άτομα τη Δευτέρα.