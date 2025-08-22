search
22.08.2025 19:59

Τρομακτικό ατύχημα στην Ιταλία: Σε σοβαρή κατάσταση νήπιο που έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει

22.08.2025 19:59
paidiko kathisma auto

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται νήπιο στην Ιταλία, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν άνοιξε η πόρτα και βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο εν κινήσει.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι ο τρίχρονος αδερφός του κατάφερε και του έλυσε τη ζώνη ασφαλείας κι άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου. Το γεγονός αυτό ανοίγει νέα συζήτηση για την ασφάλεια των παιδικών καθισμάτων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα ταξίδευε με τα δυο αγόρια της, το τρίχρονο και το νήπιο στον επαρχιακό δρόμο από το Κορκιάνο προς το Βιτέρμπο.

Κατά την Corriere della Sera, πιθανόν ο μεγαλύτερος αδελφός να έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος και στη συνέχεια άγνωστο πώς κατάφερε κι άνοιξε και την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου.

Η μητέρα μόλις κατάλαβε τι συνέβη σταμάτησε επί τόπου το αυτοκίνητο και παρέλαβε το νήπιο, ενάμιση έτους που ήταν σοβαρά τραυματισμένο κι αιμορραγούσε στην αγκαλιά της.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, το νήπιο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο -ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Gemelli στη Ρώμη, όπου και νοσηλεύεται.

