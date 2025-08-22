Ουκρανία: Οι ΗΠΑ κλείνουν τη στρόφιγγα πληροφόρησης προς τους συμμάχους τους – Το μπλόκο από την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Τραμπ

Η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, εμποδίζει τους στενότερους συμμάχους των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, σε μια κίνηση-σοκ που ανατρέπει δεκαετίες στενής συνεργασίας.

Αυτό ουσιαστικά αποκλείει τους εταίρους της Αμερικής – τους Five Eyes – το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία – από την ενημέρωση, αιφνιδιάζοντας την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών που βασίζεται στο δίκτυο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε μια οδηγία της 20ής Ιουλίου που υπέγραψε η Γκάμπαρντ, δόθηκαν διαταγές στην κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να ταξινομήσει όλες τις αναλύσεις και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας ως “NOFORN” ή “καμία ξένη διάδοση”, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να κοινοποιηθούν σε καμία άλλη χώρα ή σε ξένους υπηκόους.

Ενώ στην οδηγία προβλέπονται εξαιρέσεις για διπλωματικά κανάλια και πληροφορίες πεδίου μάχης για την Ουκρανία, εξαιρεί με εντυπωσιακό τρόπο την ανταλλαγή με τη συμμαχία πληροφοριών Five Eyes, ένα από τα στενότερα δίκτυα κατασκοπείας στον κόσμο.

«Όταν μιλάς για Five Eyes, μιλάς για πολλά ολοκληρωμένα συστήματα και δυνατότητες», δήλωσε ο Philip Davies, διευθυντής του Κέντρου Brunel για Μελέτες Πληροφοριών και Ασφάλειας στο Λονδίνο.

Ο Davies πρόσθεσε ότι έχουν υπάρξει πολλές εικασίες ότι η ανταλλαγή με τις ΗΠΑ μειώνεται στα άλλα τέσσερα μέλη λόγω «των ιδιοτροπιών της κυβέρνησης Τραμπ».

Η κίνηση της Γκάμπαρντ είναι ο δεύτερος σημαντικός περιορισμός στην ανταλλαγή πληροφοριών από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέτος. Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ απομόνωσαν απότομα το Κίεβο σε μια προσπάθεια να πιέσουν την Ουκρανία για συνομιλίες με τη Ρωσία. Αυτή η κίνηση αναστάτωσε τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γρήγορα στο Παρίσι για να ενισχύσουν τη δική τους υποστήριξη προς την Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των πληροφοριών από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν για άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών ως μηχανισμό πίεσης για να ενθαρρύνουν το Κίεβο να συμφωνήσει σε μια δυνητικά μειονεκτική συμφωνία με τη Μόσχα.

«Είναι μια αρκετά θλιβερή ανάγνωση», δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών για την τελευταία απόφαση Γκάμπαρντ, αφού του παραχωρήθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά. «Δεν το νιώθουμε ακόμα, αλλά δεν είναι μια καλή κατεύθυνση. Λέγεται ότι [η Γκάμπαρντ] διαπνέεται έντονα από φιλορωσικά αισθήματα».

