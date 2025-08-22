Ο Τραμπ πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας – «Παράθυρο» για αποχώρηση από τη διαμεσολάβηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του, απρόθυμος να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, πεπεισμένος ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης «σε μεγάλο βαθμό» με τους όρους της Ρωσίας, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, λέει χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος, πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχτεί μια συμφωνία – σε μεγάλο βαθμό με τους όρους της Ρωσίας – για τον τερματισμό του πολέμου.

Τρεις πηγές δήλωσαν στο Politico ότι ο Αμερικανός ηγέτης δεν θέλει να ασκήσει πίεση στη Μόσχα, καθώς είναι πεπεισμένος ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή στο Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

«Πιστεύει εδώ και καιρό ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στον ίδιο τον πόλεμο και πρέπει να πειστεί να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες για όπλα και πληροφορίες. Επομένως, πιστεύει ότι υπάρχουν περισσότερα σημεία πίεσης για να τους πείσει να αποδεχτούν μια συμφωνία», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Τραμπ δεν έστειλε προειδοποίηση στον Πούτιν ότι θα σκεφτόταν να εξοπλίσει σε μεγάλο βαθμό την Ουκρανία εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά εξηγούσε την έλλειψη επιρροής της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις ως λάθος του προκατόχου του.

«Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

«Θα ζυγίσω ποιον βαραίνει η ευθύνη και θα πράξω ανάλογα». επισήμανε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση.

Η συνέντευξη, με παρόντα τον Τζάνι Ιφαντίνο, έγινε για να καλωσορίσουν οι ΗΠΑ τη διοργάνωση του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι. Αφησε δε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού όπως είπε, θα του στείλει πρόσκληση.

Ο Τραμπ ύψωσε μία φωτογραφία του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, την οποία είπε πως του την έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος, λέγοντας ότι ελπίζει να μπορεί να προσκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο στις ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έλθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί», είπε.

Διαπραγματεύσεις για μια διευθέτηση στην Ουκρανία

Πριν από τρεις ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν να συναντηθούν, ένα γεγονός που θα επικύρωνε τις πρόσφατες συνόδους κορυφής του στην Αλάσκα και στον Λευκό Οίκο. Αλλά τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι ηγέτες και των δύο πλευρών έχουν υποχωρήσει.

Στις 15 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε ρωσοαμερικανική σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα. Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τραμπ συναντήθηκαν στη στρατιωτική βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ. Μετά τις συνομιλίες, προχώρησαν σε κοινή δέσμευση για αποτελέσματα και συνεργασία σε πολλούς τομείς. Οι ηγέτες εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία με τον Τραμπ να προχωρεί στη ρωσική θέση για διαρκή ειρήνη, αφήνοντας στην άκρη τα περί κατάπαυσης πυρός που προωθεί η Ευρώπη, βάσει του δικού της σχεδίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε συνομιλίες με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Μετά τη διμερή συνάντηση, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες-προστάτες του Ουκρανού προέδρου συμμετείχαν σε διευρυμένες συνομιλίες. Συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να παράσχουν σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Τραμπ διέκοψε τις διεργασίες για να καλέσει τον Πούτιν. Η συζήτηση ήταν ειλικρινής και εποικοδομητική, όπως λένε. Οι δύο ηγέτες τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης των άμεσων επαφών μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας και συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν την πιθανότητα να ανεβάσουν το επίπεδο των αντιπροσωπειών στις συνομιλίες.

Οι συνομιλίες κορυφής Ρωσίας-Ουκρανίας μετατρέπονται σε «βαρετή» κατάσταση

Σύμφωνα με το Politico, οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν μόνο αποκαλύψει την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές δεσμεύσεις. Και το Κρεμλίνο έχει διαψεύσει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Μόσχα είναι ολοένα και πιο ανοιχτή σε νέες εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ παράλληλα εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ εκφράζει την εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε καλό δρόμο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι οι συνομιλίες – τις οποίες ο Τραμπ κάποτε προέβλεψε δημόσια ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής εντός μιας εβδομάδας – είναι δύσκολες, δήλωσε ένας δεύτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Εφόσον ο Τραμπ αισθάνεται ότι οι συζητήσεις προχωρούν, τότε πιστεύει ότι αυτό είναι καλό», είπε.

Ο Τραμπ και η ομάδα του «συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση», δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ερωτηθείς για τη θέση του Κρεμλίνου δίστασε, λέγοντας πως δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να ειπωθούν περαιτέρω πράγματα δημόσια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το CBS, η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, έχει δώσει εντολή για μπλόκο στους στενότερους συμμάχους των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, σε μια κίνηση-σοκ που ανατρέπει δεκαετίες στενής συνεργασίας.

Στάση αναμονής από τον Τραμπ για τη διμερή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παραβρεθεί σε μία συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι, παραμένει στην ευρωπαϊκή γραμμή του «η Ρωσία κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τη συνάντηση».

Ο Ζελένσκι «λέει “όχι” σε όλα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση κορυφής με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν η ημερήσια διάταξη για μια τέτοια συνάντηση είναι έτοιμη, η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στο τηλεοπτικό δικτύο NBC.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιδείξει ευελιξία σε μια σειρά από σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση» μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση (…), ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη. Και αυτή η ημερήσια διάταξη δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη του στο NBC που μεταδόθηκε σήμερα

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών.

Αλλά «ο Ζελένσκι είπε “όχι” σε όλα αυτά», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Πως μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης» διερωτήθηκε ο Λαβρόφ.

Χθες ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια «λεπτομερή προετοιμασία» και «την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας» του Ζελένσκι.

