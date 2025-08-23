Μάσκ: «Έφαγε άκυρο» από τον Ζάκερμπεργκ όταν του ζήτησε «συμμαχία» για την OpenAI

Ο Elon Musk φαίνεται πως άφησε στην άκρη τη δημόσια κόντρα του με τον Mark Zuckerberg και προσπάθησε να τον φέρει στο πλευρό του, σε μια προσπάθεια εξαγοράς της OpenAI.

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, ο Musk προσέγγισε τον Zuckerberg νωρίτερα φέτος, για να συμμετάσχει σε ένα γιγαντιαίο deal εξαγοράς του OpenAI, αξίας 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο στόχος του όπως λέει είναι να επιστρέψει η εταιρεία στον αρχικό της σκοπό που είναι μια προσβάσιμη και ανοιχτή τεχνητή νοημοσύνη για όλους.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, από την άλλη όχι μόνο απέρριψε την πρόταση, αλλά πέταξε και τη σπόντα του λέγοντας ότι με τόσα λεφτά θα αγόραζε εκείνος το Twitter.

Στα νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κόντρας μεταξύ Musk και OpenAI, αποκαλύπτεται ότι ο Elon (μέσω της εταιρείας του, xAI) είχε μιλήσει με τη Meta για πιθανή οικονομική συμμετοχή. Όμως, δεν υπήρξε ποτέ καμία συμφωνία, ούτε υπογραφή, ούτε και πρόθεση.

Την ίδια στιγμή, η Meta συνεχίζει να επενδύει στο AI, αλλά όχι χωρίς προβλήματα, καθώς πρόσφατα πάγωσε προσλήψεις και άλλαξε τη δομή της πιο φιλόδοξης AI ομάδας της.

