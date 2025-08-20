WSJ: Ο Ίλον Μασκ φρενάρει σιωπηλά τα σχέδια για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, φρενάρει σιωπηλά τα σχέδια για τη δημιουργία ενός τρίτου πολιτικού κόμματος και δήλωσε στους συμμάχους του ότι θέλει να επικεντρωθεί στις εταιρείες του και δεν επιθυμεί να αποξενώσει ισχυρούς Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal την Τρίτη.

Ο Μασκ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μέρος των τεράστιων οικονομικών πόρων του για να υποστηρίξει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς , αν αυτός αποφασίσει να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία το 2028, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

