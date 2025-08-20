search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 08:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 07:03

WSJ: Ο Ίλον Μασκ φρενάρει σιωπηλά τα σχέδια για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος

20.08.2025 07:03
elon musk 7765- new

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, φρενάρει σιωπηλά τα σχέδια για τη δημιουργία ενός τρίτου πολιτικού κόμματος και δήλωσε στους συμμάχους του ότι θέλει να επικεντρωθεί στις εταιρείες του και δεν επιθυμεί να αποξενώσει ισχυρούς Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal την Τρίτη.

Ο Μασκ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μέρος των τεράστιων οικονομικών πόρων του για να υποστηρίξει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ  Τζέι Ντι Βανς , αν αυτός αποφασίσει να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία το 2028, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

Διαβάστε επίσης

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείου που μετέφερε μετανάστες – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων (Videos)

Πέθανε η 6χρονη που ταξίδεψε με σαπιοκάραβο για 5 ημέρες χωρίς νερό και φαγητό στην Λαμπεντούζα

ΗΠΑ: Πέντε νεκροί στο Χάρλεμ από λεγεωνέλλωση – Άλλοι 14 άνθρωποι νοσηλεύονται από τη «νόσο των κλιματιστικών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skondra_nd_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχονται τα… Κασκαντέρ

trapeza karditsas
BUSINESS

ΓΓ Εμπορίου: Πρόστιμο 216.500 ευρώ σε Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για καταχρηστικούς όρους δανείων

naypigeia
BUSINESS

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Ενισχύουν συνεργασία με Naval Group παραδίδοντας blocks για φρεγάτα Admiral Castex

egnatia new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία: «Βγάλτε μας, σώστε μας» εκλιπαρούσαν οι τρείς που κάηκαν – Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές

attica bank
BUSINESS

Η Attica Bank αλλάζει όνομα σε CrediaBank και ticker στο ΧΑ από 21 Αυγούστου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 08:33
skondra_nd_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχονται τα… Κασκαντέρ

trapeza karditsas
BUSINESS

ΓΓ Εμπορίου: Πρόστιμο 216.500 ευρώ σε Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για καταχρηστικούς όρους δανείων

naypigeia
BUSINESS

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Ενισχύουν συνεργασία με Naval Group παραδίδοντας blocks για φρεγάτα Admiral Castex

1 / 3