ΗΠΑ: Πέντε νεκροί στο Χάρλεμ από λεγεωνέλλωση – Άλλοι 14 άνθρωποι νοσηλεύονται από τη «νόσο των κλιματιστικών»

harlem hospital

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και άλλοι 14 νοσηλεύονται αφού προσβλήθηκαν από λεγεωνέλλωση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες «ενοχοποιώντας» τα κλιματιστικά συστήματα για την εξάπλωση του βακτηρίου.

Συνολικά 108 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε αυτή τη συνοικία, υπογράμμισε η υπηρεσία Υγείας του δήμου, διευκρινίζοντας ότι το βακτήριο εντοπίστηκε σε ψυκτικούς πύργους.

Η λεγεωνέλλωση είναι μια σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που οφείλεται σε βακτήρια του γένους λεγεωνέλλα. Το ποσοστό θνησιμότητας όσων προσβάλλονται φτάνει το 9%.

Η μόλυνση μπορεί να προέλθει από το νερό αλλά και από την εισπνοή μικροσωματιδίων νερού στην ατμόσφαιρα. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο δήμος υπενθύμισε στους ιδιοκτήτες κτιρίων ότι έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για τη συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού ώστε το βακτήριο να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί.

Η ασθένεια πήρε το όνομά της από τα πρώτα γνωστά κρούσματα που εντοπίστηκαν το 1976 σε ένα ξενοδοχείο της Φιλαδέλφειας που φιλοξενούσε το συνέδριο βετεράνων της Αμερικανικής Λεγεώνας. Τότε, είχαν χάσει τη ζωή τους 34 άνθρωποι.

