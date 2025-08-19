Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Θέλει εγγυήτρια δύναμη την Κίνα

Ο Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσίας συμφώνησε να ξεκινήσει την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας σύμφωνα με την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου και είπε «ναι» σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Οι Ρούμπιο, Βανς και Γουίτκοφ θα συντονιστούν με την Ουκρανία σύμφωνα με όσα είπε η Καρολάιν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε εγγύησης ασφάλειας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξουν αμερικανικά “μπότες στο έδαφος”», είπε.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα την Τρίτη, ο Μάρκο Ρούμπιο τέθηκε επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, γράφει ο ιστότοπος Axios υπήρξαν το κύριο θέμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ζελέσνκι και τους Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω ιστοτόπου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να «είναι ρεαλιστής» και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσουν τα εδαφικά ζητήματα.

Η ρωσική θέση

Την ώρα που οι συζητήσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωνε ότι «κατηγορηματικά» απορρίπτει την πιθανότητα «στρατιωτικής δύναμης με συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ» στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή του Axios, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει επί της αρχής τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά ανέφερε την Κίνα ως πιθανό εγγυητή.

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών του Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τραμπ συμφώνησε με τους Ευρωπαίους να κινηθούν σε ένα πλαίσιο «τύπου Άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το αμερικανικό αποτύπωμα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε στο Fox News ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να στείλουν στρατεύματα «εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ». «Εμείς θα βοηθήσουμε από αέρος», είπε.

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί την πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο ενημερωμένες πηγές.

Επικεφαλής της επιτροπής τέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά σ’ αυτή συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Στις επόμενες μέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μπορεί στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε μια σαφή αρχιτεκτονική» δήλωσε στον ιστότοπο ουκρανική πηγή.

