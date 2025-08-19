search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 20:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 20:08

Ο Ρούμπιο τέθηκε επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας 

19.08.2025 20:08
MARKO_RUBIO3
AP

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί την πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο ενημερωμένες πηγές.

Επικεφαλής της επιτροπής τέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά σ’ αυτή συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Στις επόμενες μέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μπορεί στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε μια σαφή αρχιτεκτονική» δήλωσε στον ιστότοπο ουκρανική πηγή.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, γράφει ο ιστότοπος Axios υπήρξαν το κύριο θέμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ζελέσνκι και τους Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω ιστοτόπου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να «είναι ρεαλιστής» και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσουν τα εδαφικά ζητήματα.

Διαβάστε επίσης:

Νετανιάχου σε Μακρόν: Yποδαυλίζει τον αντισημιτισμό όταν ζητά την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος

«Απρόθυμοι» για τον τερματισμό του πολέμου οι Ευρωπαίοι – Το σχέδιο για εκεχειρία-παγίδα και τα συντονισμένα πυρά από ΗΠΑ-Ρωσία

Το δώρο του Ζελένσκι στον Τραμπ εκ μέρους στρατιώτη που έχασε το πόδι του σε μάχη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Θέλει εγγυήτρια δύναμη την Κίνα

KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

bike-tithorea-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

mantzos 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος: Εγγυήσεις ασφαλείας, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την ΕΕ έως το Αιγαίο και την Κύπρο

MARKO_RUBIO3
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο τέθηκε επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 20:44
TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Θέλει εγγυήτρια δύναμη την Κίνα

KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

bike-tithorea-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

1 / 3