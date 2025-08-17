Ρούμπιο: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας πως η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με τη Ρωσία ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες.

«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

Η δήλωση του Ρούμπιο έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν – μια συνάντηση που ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ανακοίνωση ή επίσημα αποτελέσματα.

Η απουσία ουσιαστικής προόδου στη σύνοδο φαίνεται να εντείνει την πίεση στην Ουάσινγκτον να εξετάσει αυστηρότερα μέτρα, σε περίπτωση που οι διπλωματικές επαφές δεν αποδώσουν.

