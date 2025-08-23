search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 21:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 20:49

Ζελένσκι: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες»

23.08.2025 20:49
zelensky_1308_1920-1080_new
credit: AP

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ το Σάββατο (23/8). Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ολλανδό πρωθυπουργό για τα «θερμά λόγια υποστήριξης» και υπογράμμισε την αξία που έχει για τον ουκρανικό λαό η βοήθεια και η αλληλεγγύη της Ολλανδίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι στις συνομιλίες συζητήθηκαν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι επαφές στην Ουάσινγκτον, καθώς και η προοπτική ενός τερματισμού του πολέμου. Όπως τόνισε, η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει «εποικοδομητικά βήματα για την ειρήνη», ωστόσο η Ρωσία «δεν δείχνει καμία διάθεση» και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις.

«Ερμηνεύουμε όλα τα σήματα που έρχονται από τη Μόσχα με τον ίδιο τρόπο. Απαιτείται πίεση για να αλλάξει η θέση της, καθώς και μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Κεντρικό θέμα της συνομιλίας αποτέλεσαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ομάδες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων εργάζονται ήδη πάνω στη διαμόρφωση της σχετικής «αρχιτεκτονικής», η οποία θα είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι κοινές επενδύσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον Ζελένσκι να προαναγγέλλει σημαντικές συμφωνίες και μια επερχόμενη συνάντηση με την ολλανδική πλευρά.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Οι τρεις στιγμές στην ιστορία που στοιχειώνουν την Ουκρανία

Χαβάη: Για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακό video

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzakri_1707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζάκρη κατά Σκέρτσου για την «καλοκαιρινή» ανάρτηση: «Μήπως να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;»

zelensky_1308_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες»

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Οι τρεις στιγμές στην ιστορία που στοιχειώνουν την Ουκρανία

fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Δέχθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 21:20
tzakri_1707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζάκρη κατά Σκέρτσου για την «καλοκαιρινή» ανάρτηση: «Μήπως να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;»

zelensky_1308_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες»

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»

1 / 3