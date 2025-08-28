search
28.08.2025 13:03

Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα εις βάρος του προέδρου του CHP Οζγκιούρ Οζέλ

28.08.2025 13:03
OGUR_OZEL3
AP

Μία ακόμη έρευνα εις βάρος του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας διέταξε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εισαγγελική έρευνα σε μία σειρά ερευνών και μηνύσεων κατά του Οζγκιούρ Οζέλ για δηλώσεις του που έχει κάνει σε συγκεντρώσεις του κόμματος του, μετά το μπαράζ συλλήψεων και καθαιρέσεων 16 δημάρχων του κόμματός του, που ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου με τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Είχε προηγηθεί η αγωγή που κατέθεσε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για δηλώσεις του Οζέλ στις 13 Αυγούστου, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών (περίπου 21.200 ευρώ)

Η νέα εισαγγελική έρευνα αφορά δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ κατά του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη του δημάρχου της ιστορικής περιοχής του Πέρα της Κωνσταντινούπολης, Ινάν Γκιουνέι, στις 15 Αυγούστου, στο πλαίσιο ερευνών για διαφθορά. Ο πρόεδρος του CHP, κατά την ομιλία του, είχε κάνει λόγο για «συμμορία» και «μαύρη κηλίδα», που προκαλεί ζημιά στη Δικαιοσύνη και την Οικονομία και απευθυνόμενος στον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης είπε σε έντονο ύφος ότι θα του «σπάσει το κεφάλι».

Ο 43χρονος γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, ως δικαστής αρχικά και εισαγγελέας στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες δίκες που αφορούσαν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων στην καταδίκη του συμπροέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τις διώξεις εις βάρος του Ιμάμογλου καθώς και δημάρχων του CHP σε περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης. Στο παρελθόν είχε διατελέσει υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ο Οζέλ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον Γκιουρλέκ «πλανόδια γκιλοτίνα».

Απαντώντας στον Οζγκιούρ Οζέλ, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς χαρακτήρισε τον πρόεδρο του CHP χρεοκοπημένο, που «προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον του, χάνει καθημερινά την ισορροπία του και τα όριο της σοβαρότητας». Ζητά επίσης από τον Οζέλ να περιμένει το αποτέλεσμα των ερευνών για διαφθορά και να ακολουθήσει τον δρόμο της ειλικρινούς και αξιοπρεπούς πολιτικής, αντί να καταφεύγει σε ψέματα και συκοφαντίες.

