Γαλλία: Για κίνδυνο «έκρηξης» του χρέους, λογώ πολιτικής αστάθειας, προειδοποιούν οι ειδικοί

Σαν να μην έφθανε το γεγονός ότι η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη Γαλλία αποδυναμώνει την ισχύ της δεύτερης σε μέγεθος οικονομίας της ΕΕ, η χώρα μοιάζει να πνίγεται σε δημόσιο χρέος ύψους σχεδόν 3,35 τρισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που πυροδοτεί προειδοποιήσεις για «έκρηξη χρέους» που θα μπορούσε να κλονίσει την οικονομία και να προκαλέσει πολιτική κατάρρευση.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ερίκ Λομπάρ, δήλωσε αρχικά ότι «υπάρχει κίνδυνος» να παρέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εάν το κόστος δανεισμού συνεχίσει να αυξάνεται, ένα σενάριο που η κυβέρνηση «ελπίζει και πρέπει να αποφύγει», αν και στη συνέχεια «μάζεψε» κάπως τις δηλώσεις του, οι οποίες προκάλεσαν παγκόσμια εντύπωση.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ανέρχεται στο 5,4% του ΑΕΠ και οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν ξεπεράσει το 3,5%, υπερβαίνοντας αυτές της Ιταλίας για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1960. Οι δηλώσεις του Λομπάρ τρόμαξαν τους επενδυτές, με αποτέλεσμα ο ίδιος να διευκρινίσει ότι «η γαλλική οικονομία είναι σταθερή… και χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία. Σήμερα δεν απειλούμαστε με καμία παρέμβαση ούτε από το ΔΝΤ ούτε από την ΕΚΤ».

Ωστόσο, ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ (και γνωστός στη χώρα μας για το λάθος του Ταμείου με τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, λάθος που επέτεινε την μνημονιακή κρίση), προειδοποίησε ότι μια «έκρηξη του χρέους» θα ήταν «καταστροφική» για μια χώρα που παρουσιάζει ελλειμματικούς προϋπολογισμούς από το 1974. Οι αγορές κατέρρευσαν καθώς οι τράπεζες με μεγάλη έκθεση σε κρατικά ομόλογα υπέστησαν πτώση.

Εν τω μεταξύ, η Γαλλία θα πρέπει να δανειστεί από την αγορά γύρω στα 400 δισ. ευρώ για να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ περίπου τα 250-300 δισ. ευρώ θα χρειαστούν μέσα σε έξι μήνες. Τις τελευταίες ημέρες το επιτόκιο για το 10ετές γαλλικό ομόλογο ανέβηκε στο 3,52%, πάνω από το ελληνικό που ήταν στο 3,42%, ενώ η διαφορά από το γερμανικό ομόλογο που έχει επιτόκιο 2,69%, το σπρεντ έφτασε τις 0,8 μονάδες.

Βέβαια, όπως επισημαίνει η ING, η ΕΚΤ διαθέτει σημαντικά μέσα για να περιορίσει την υπερβολική διεύρυνση των spreads, καθώς σε ακραία αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας θα μπορούσε να καταφύγει στο Μέσο Προστασίας από Μετάδοση (TPI), ένα εργαλείο που είχε δημιουργήσει για την Ιταλία. Οι προϋποθέσεις απαιτούν από μια χώρα να συμμορφώνεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, όμως, η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να παρεκκλίνει από αυτή την απαίτηση, αν οι δευτερογενείς επιπτώσεις απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Εν πάση περιπτώσει, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ο οποίος ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι θα έλθει σε επαφή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν την υψηλού κινδύνου ψηφοφορία. Ο 74χρονος πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια επιλογή μεταξύ χάους και ευθύνης» και πρότεινε περικοπές και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης δύο δημόσιων αργιών και της μείωσης των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

«Το βάρος του χρέους, με το οποίο φορτώνουμε… τους Γάλλους εργαζόμενους και τις μελλοντικές γενιές, θα συντρίψει τις πρωτοβουλίες και, σε συνδυασμό με τη δημογραφική κατάρρευση, θα θέσει σε κίνδυνο το κοινωνικό συμβόλαιο της χώρας», δήλωσε ο Μπαϊρού στους βουλευτές. Όμως, το σχέδιο του Μπαϊρού προκάλεσε οργή σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ο ηγέτης της αριστερής παράταξης Η Αδάμαστη Γαλλία», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, και η ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, δεσμεύτηκαν να ανατρέψουν τον Μπαϊρού.

Οι σύμμαχοι του νυν πρωθυπουργού χαρακτήρισαν την ψήφο εμπιστοσύνης «αυτοκτονική». Η βουλευτής Νικόλ Ντυμπρ-Σιρά προειδοποίησε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να αφήσει τη Γαλλία χωρίς κατεύθυνση και χωρίς προϋπολογισμό. Ο σοσιαλιστής Μπορίς Βαλόντ δήλωσε ότι ο Μπαϊρού «ουσιαστικά έχει ήδη παραιτηθεί», ενώ ο βουλευτής Νικολάς Μετζντόρφ ζήτησε γρήγορα τη «σύσταση νέας κυβέρνησης».

Καθώς πλησιάζει η 8η Σεπτεμβρίου, η επιβίωση του Μπαϊρού είναι αβέβαιη. Ο Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού δήλωσε ότι «δεν θα δώσουμε ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση οι επιλογές της οποίας κάνουν τους Γάλλους να υποφέρουν».

Διαβάστε επίσης

Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC Δημήτρη Δασκαλάκη: «Ο Trump και τον RFK Jr βλάπτουν τη δημόσια υγεία»

Δυναμικό παρών θα δώσουν οι υγειονομικοί στην αυριανή 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ