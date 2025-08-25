Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου

Ο γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα διακινδυνεύσει την επιβίωση της κυβέρνησής του στις αρχές του επόμενου μήνα, προχωρώντας σε μια ψήφο εμπιστοσύνης υψηλού ρίσκου πριν από τη συζήτηση για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό του.

Ο Μπαϊρού δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι θα συγκαλέσει τους νομοθέτες σε μια έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή τους, με την ελπίδα ότι θα συμφωνήσουν τουλάχιστον πως η ζοφερή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται άμεση διόρθωση.

«Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν πρόκειται να βουλιάξεις, πρέπει να αναγνωρίσεις την πραγματικότητα της κατάστασης», είπε ο Μπαϊρού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί διακυβεύεται η ελευθερία μας».

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον περασμένο μήνα ένα επιθετικό πακέτο περικοπών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επόμενο χρόνο, με στόχο να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2026 στο εκτιμώμενο 4,6% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η πρόταση, που περιλαμβάνει και την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών, προκάλεσε οργή στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ορισμένα από τα οποία δεσμεύτηκαν να ρίξουν τον Μπαϊρού αν προχωρήσει χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Ο Μπαϊρού έχει επίσης να αντιμετωπίσει την απειλή μαζικών διαδηλώσεων και μιας πανεθνικής απεργίας που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Με την απόφασή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης πριν από τις διαδηλώσεις και πριν ξεκινήσει η γαλλική Βουλή τις εργασίες της, ο Μπαϊρού ουσιαστικά επιλέγει να επισπεύσει την κρίση του και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της κατάρρευσης κατά μέτωπο.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μόνο ένας υπολογισμένος κίνδυνος μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις έναν πιο σοβαρό», είπε ο Μπαϊρού. «Είναι ζήτημα επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας και κάθε οικογένειας ξεχωριστά».

