search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 17:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 16:41

Ο Guardian αποκαλύπτει: Σύμμαχοι της Ουάσιγκτον εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ζελένσκι – Ο ρόλος του Βανς

25.08.2025 16:41
valerii_zaluzhnyi_0905_1460-820_new
credit: AP

Στενοί συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Βλαντιμίρ Ζελένσκι ως αρχηγού κράτους της Ουκρανίας, ανέφερε η εφημερίδα The Guardian, επικαλούμενη τρεις ξεχωριστές πηγές.

Σύμφωνα με το άρθρο, η πρωτοβουλία καθοδηγείται από την ομάδα του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς. Οι προσπάθειές τους περιελάμβαναν προσπάθειες, μέσω διπλωματικών και ανεπίσημων διαύλων, να έρθουν σε επαφή με τον πρώην Αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και νυν πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ωστόσο, ο Ζαλούζνι αρνήθηκε να εμπλακεί μετά από διαβουλεύσεις με τον Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας. Η εφημερίδα σημείωσε ότι αυτό τον έφερε σε δύσκολη θέση: ενώ επιδεικνύει πίστη στην τρέχουσα ηγεσία, θεωρείται παρόλα αυτά τόσο στην Ουκρανία όσο και στο εξωτερικό ως πιθανός διάδοχος του Ζελένσκι.

Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι τον Νοέμβριο του 2024, ο Γερμάκ είχε προσφέρει στον Ζαλούζνι μια θέση στην ομάδα του Ζελένσκι ενόψει των επόμενων εκλογών, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε. Παρόλα αυτά, ο Ζαλούζνι υποσχέθηκε να μην επικρίνει δημόσια τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης της σύγκρουσης και να μην λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη θέση του.

Όπως ανέφερε o Guardian, ο Ζαλούζνι διαβεβαίωσε τον Γερμάκ ότι εάν αποφάσιζε να ασχοληθεί με την πολιτική, θα τον ενημέρωνε προσωπικά. Μέχρι σήμερα, δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Οι ειδικοί που αναφέρονται στο άρθρο υποστήριξαν ότι σκόπιμα διστάζει, περιμένοντας μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή πριν από τις εκλογές για να λάβει μια απόφαση.

Ο Ουκρανός πολιτικός αναλυτής Βλαντιμίρ Φεσένκο το περιέγραψε ως μια κίνηση τακτικής, προβλέποντας ότι ο Ζαλούζνι θα έκανε μια τελική επιλογή για την υποψηφιότητά του μόνο λίγο πριν την ψηφοφορία. Ένας άλλος πρώην Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Ζαλούζνι πιθανότατα θα έθετε υποψηφιότητα μόνο εάν ο ίδιος ο Ζελένσκι παραιτηθεί, τονίζοντας ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο προσωπικοτήτων θα ήταν καταστροφική για τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

H Ουκρανία… τα βάζει και με τον Γούντι Άλεν – Δείτε γιατί

CNN: Ακολουθώντας το παράδειγμα Τραμπ, ο Νετανιάχου αλλάζει στρατηγική για την κατάπαυση του πυρός

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
telekontrol
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» το γουίκεντ (22/8)

sokratis_famellos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές!

Ανώνυμο-σχέδιο
ΘΕΑΤΡΟ

«ΕΛΕΝΗ – Η δίκη μιας πόρνης» με την Λυδία Κονιόρδου : Τελευταίοι σταθμοί στην Αττική

pisina_2508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

ergazomenoi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για απασχόληση 13 ωρών, 4ήμερη εργασία, άδειες και προσλήψεις – 16+1 ερωταπαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 17:54
telekontrol
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» το γουίκεντ (22/8)

sokratis_famellos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές!

Ανώνυμο-σχέδιο
ΘΕΑΤΡΟ

«ΕΛΕΝΗ – Η δίκη μιας πόρνης» με την Λυδία Κονιόρδου : Τελευταίοι σταθμοί στην Αττική

1 / 3