Ο Guardian αποκαλύπτει: Σύμμαχοι της Ουάσιγκτον εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ζελένσκι – Ο ρόλος του Βανς

Στενοί συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Βλαντιμίρ Ζελένσκι ως αρχηγού κράτους της Ουκρανίας, ανέφερε η εφημερίδα The Guardian, επικαλούμενη τρεις ξεχωριστές πηγές.

Σύμφωνα με το άρθρο, η πρωτοβουλία καθοδηγείται από την ομάδα του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς. Οι προσπάθειές τους περιελάμβαναν προσπάθειες, μέσω διπλωματικών και ανεπίσημων διαύλων, να έρθουν σε επαφή με τον πρώην Αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και νυν πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ωστόσο, ο Ζαλούζνι αρνήθηκε να εμπλακεί μετά από διαβουλεύσεις με τον Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας. Η εφημερίδα σημείωσε ότι αυτό τον έφερε σε δύσκολη θέση: ενώ επιδεικνύει πίστη στην τρέχουσα ηγεσία, θεωρείται παρόλα αυτά τόσο στην Ουκρανία όσο και στο εξωτερικό ως πιθανός διάδοχος του Ζελένσκι.

Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι τον Νοέμβριο του 2024, ο Γερμάκ είχε προσφέρει στον Ζαλούζνι μια θέση στην ομάδα του Ζελένσκι ενόψει των επόμενων εκλογών, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε. Παρόλα αυτά, ο Ζαλούζνι υποσχέθηκε να μην επικρίνει δημόσια τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης της σύγκρουσης και να μην λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη θέση του.

Όπως ανέφερε o Guardian, ο Ζαλούζνι διαβεβαίωσε τον Γερμάκ ότι εάν αποφάσιζε να ασχοληθεί με την πολιτική, θα τον ενημέρωνε προσωπικά. Μέχρι σήμερα, δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Οι ειδικοί που αναφέρονται στο άρθρο υποστήριξαν ότι σκόπιμα διστάζει, περιμένοντας μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή πριν από τις εκλογές για να λάβει μια απόφαση.

Ο Ουκρανός πολιτικός αναλυτής Βλαντιμίρ Φεσένκο το περιέγραψε ως μια κίνηση τακτικής, προβλέποντας ότι ο Ζαλούζνι θα έκανε μια τελική επιλογή για την υποψηφιότητά του μόνο λίγο πριν την ψηφοφορία. Ένας άλλος πρώην Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Ζαλούζνι πιθανότατα θα έθετε υποψηφιότητα μόνο εάν ο ίδιος ο Ζελένσκι παραιτηθεί, τονίζοντας ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο προσωπικοτήτων θα ήταν καταστροφική για τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

H Ουκρανία… τα βάζει και με τον Γούντι Άλεν – Δείτε γιατί

CNN: Ακολουθώντας το παράδειγμα Τραμπ, ο Νετανιάχου αλλάζει στρατηγική για την κατάπαυση του πυρός

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»